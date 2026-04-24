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    首頁 > 社會

    喪屍毒藏洗髮精 台馬聯手溯源抄毒

    2026/04/24 05:30 記者邱俊福／台北報導
    運毒集團將喪屍煙彈原料依托咪酯毒品，裝入洗髮精內。 （記者邱俊福翻攝）

    運毒集團將喪屍煙彈原料依托咪酯毒品，裝入洗髮精內。 （記者邱俊福翻攝）

    刑事警察局國際科偵一隊與馬來西亞皇家肅毒局長期交換情資下，去年中旬先循線在馬國境內破獲二處製毒工廠，逮七人、查扣市價高達一點五億元的液態安毒等各類毒品後，經持續溯源，又破獲以男子簡呈軒為首的國內運毒集團，該集團涉嫌將喪屍煙彈原料依托咪酯毒品，裝入洗髮精內，以每人夾帶二瓶方式，走私入境，共逮捕簡等六人到案，查扣六公斤依托咪酯毒品；經移送檢方，上週已提起公訴。

    國際科表示，去年五月間，跟馬來西亞皇家肅毒局情資交流，鎖定以卅八歲台籍男子張恆賓為首的跨國製毒集團，在馬來西亞吉隆坡郊區先後破獲二處製毒工廠，逮捕張男等台籍犯嫌五人及外籍犯嫌二人，並查扣含有甲基安非他命、芬太尼等成分的液態毒品二二八公斤，以及古柯鹼、大麻、毒品煙彈與全套製毒設備等大批贓證物，目前張等人正接受馬國司法審理中。

    經桃園地檢署檢察官周欣儒指揮刑事局持續擴大深入追查，發現協助該製毒工廠運毒入境的三十歲簡男所屬不法集團，於該製毒工廠被搗破後，改跟其他跨國毒梟合作，持續運毒闖關入境，經長期蒐證，去年七月二十四日、十月十日及十二月二十二日會同海關執行三波攔截行動。

    警方先逮捕黃姓、林姓與郭姓等三名運毒成員，查扣藏放於六瓶洗髮精、沐浴乳容器內的六公斤依托咪酯毒品，隨後又逮捕簡男、接應的施男與負責分裝的雲林地區范姓藥頭到案；警方表示，六公斤依托咪酯毒品可製作高達一萬二千顆煙彈，市價約二千四百萬元。

    檢方複訊後，除范男，其餘簡等五人均經法院裁定羈押禁見；檢方上月依運輸第二級毒品罪嫌將簡等五人提起公訴，范男則依製造、販賣毒品罪提起公訴。

    警方逮捕首腦簡呈軒移送法辦。 （記者邱俊福翻攝）

    警方逮捕首腦簡呈軒移送法辦。 （記者邱俊福翻攝）

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