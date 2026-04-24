才判刑又犯／毒駕拒檢撞車 害女童終身半癱

吳男撞車後立即被警方逮捕。（記者吳俊鋒攝）

今年二月吳姓男子無照毒駕還載五名兒少，他為躲避警方攔查，開車狂飆最後撞車，導致車上孩童輕重傷，其中一位六歲女童頭部開放骨折、恐終身半癱；台南地檢署昨依公共危險致重傷等罪起訴，建請台南地院至少判處八年重刑，地院裁准延押。

檢求刑8年 法院續押

今年二月二十三日吳男吸食安非他命毒品後，開小貨車載友人的孩子、共四名女童、一名男童去速食店用餐，行經台南市仁德區時違規跨越雙黃線遭警方攔查，吳竟拒檢逃逸，沿途連續紅燈右轉、未打方向燈、逆向行駛及違規迴轉，違規情節高達三十次。

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吳男駕車逃至一處路口時，先與它車碰撞，再失控撞擊電線桿，導致車內十四歲、十二歲、七歲、六歲、五歲的五名兒少輕重傷。其中一名六歲女童頭部外傷及顱骨開放性骨折，術後仍造成腦部重大損傷與肢體無力等症狀，達重大無法治癒重傷害。

沿路違規 高達卅次

吳男肇事後被警方逮捕，送驗發覺其體內的安非他命濃度大幅超過法定標準值。三十多歲吳男沒有正當工作，有吸毒前科，車上的孩子疑來自破碎家庭的朋友寄託。

檢方認為，吳男涉犯妨害公眾往來安全致重傷及過失傷害等罪嫌，考量吳男今年初剛因毒駕遭判刑卻再度犯案，累犯且無照毒駕拒檢逃逸，致無辜孩童受終身創傷，對用路人生命財產危害甚鉅，建請法院從重論處，求處至少有期徒刑八年以上重刑。

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