受害家屬盼判死／律師嘆：爭取特別上訴越來越難

梁育誌性侵勒斃馬國女大生，認定可教化，判無期徒刑定讞。（資料照）

來台讀書的馬國鍾姓女大學生遭梁育誌性侵勒斃，最高法院駁回上訴，全案無期徒刑定讞。被害家屬委任律師林瑞成指出，家屬期盼判處死刑，但最高法院爭執點在於教化可能，三審做出判決後，想要爭取特別上訴，以目前環境來說越來越難，但仍要看家屬的意願。

一、二審法院原皆認定梁男手段殘酷且未見悔意，判處死刑。但最高法院認為原審未充分交代量刑理由，將判決撤銷發回更審；高等法院更審時判決逆轉，認為梁男若施以長期監禁與心理治療，有社會復歸與教化可能而改判無期徒刑，並獲三審定讞。

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林瑞成強調，家屬立場是希望被告能被判死刑，但近年最高法院在死刑裁量上的爭執點全數圍繞在教化可能，只要鑑定認為有教化期待，法院通常不會判死，目前還沒收到判決書。

人本：重大刑案不判死

群眾就變得很憤怒

對於梁育誌用殘忍手段殺害鍾女，卻逃過死刑，人本教育基金會南部聯合辦公室主任施宜昕認為，一旦重大刑案的罪犯逃死，大多在討論死刑與否、民眾對司法的信心，群眾就變得很憤怒，一下子就會轉移，但類似案件國家欠人民一個「為什麼」？

施宜昕認為，台灣司法都是建立在人命上，不能只以一個「教化可能」帶過，如果沒有從犯罪動機中找出問題，防範未來可能會發生的犯罪，只會讓被害者變成數字、白白犧牲，也會讓被害家屬失望。

針對獄政問題，施宜昕覺得，也因死刑難以執行，社會上開始討論「死刑替代」，這些無期徒刑的囚犯，是如何能教化？應該讓大眾得知，而且處罰、教化的過程，應該要彌補被害家屬的損失與情緒。

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