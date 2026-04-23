康普集團天弘化學內鬼 螞蟻搬象盜62公噸鈷

天弘化學在股市公開資訊觀測站的重大訊息公告。（取自網路）

領班劉文政夥2技術員長期竊盜

上市公司康普集團子公司天弘化學新竹二廠，驚爆領班劉文政涉嫌夥同製造部技術員陳志華、朱政浩，三人趁夜班和廠區監視器死角，長期偷竊存放在廠內、用來製造電動車電池等新能源材料的鈷金屬原料，共約六十二．六四公噸，折合約值六千三百廿七萬多元。檢方依竊盜、加重竊盜嫌起訴陳男，並對在逃的劉、朱兩人發布通緝。

檢警另查出同廠製造部副理張宏昱涉嫌便宜行事，對所負責的硫酸鈷生產製程及月盤點資料覆核作業不實，擅自回算、修改工程師上傳的盤點表中各桶槽液位高度、鈷含量及重量等數據，再把修改後版本給公司財會部門，使公司庫存管理實況和財務控管差距超過〇．〇九一公噸，也被依偽造文書罪嫌起訴。

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副理張宏昱 管控不實也起訴

天弘化學對發生內賊偷竊鈷金屬原料事件，在股市「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告，強調涉案者已經是該公司的「前員工」，說明發生緣由和公司因應措施外，也強調經評估對公司營運和財務無重大影響。

檢方表示，陳志華、劉文政、朱政浩等三人都熟知天弘化新竹二廠內的鈷金屬原料領用、存放及投料的流程，知道備料區會長期存放相當數量的鈷金屬原料，且實際數量不易即時就能精確掌握。

因此從二〇二四年九月間起，三人利用夜班和廠區監視器的死角，以一人把風、另一人進入備料區，徒手把白色太空袋內的鈷金屬原料分裝入袋後，再用塑膠籃、推車帶到停車場裝車載離，運往指定地點交由共犯銷贓，一年多來總共得手約六十二．六四公噸，換算市價約六千三百多萬元。

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