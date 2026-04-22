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    首頁 > 社會

    獲利6千多萬想領回 一場空

    2026/04/22 05:30 記者陳建志／台中報導
    刑事局破獲境外詐團與陳姓主嫌和地政士勾結，有民眾被騙投資，APP帳面顯示獲利總資產高達6200多萬，沒想到卻是一場空。（記者陳建志翻攝）

    刑事局破獲境外詐團與陳姓主嫌和地政士勾結，有民眾被騙投資，APP帳面顯示獲利總資產高達6200多萬，沒想到卻是一場空。（記者陳建志翻攝）

    騙子勾串地政士 被害人遭剝N次皮 10人被騙1.2億

    刑事局去年獲報有多位民眾誤信詐團投資股票遭騙，在投入資金進假投資平台後，要申請出金時，卻被要求繳稅，民眾若繳不出來，就勾結地政士，慫恿向特定「融資代辦」人員申辦房產抵押貸款，以求加碼獲利，共有十人被騙一億二千多萬，警方發動四波查緝，逮獲主嫌陳勁翰、羅姓地政士等卅一人，檢方偵結依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

    刑事局偵查第六大隊表示，去年分析「165反詐騙資料庫」，發現多名被害人遭詐團以投資股票詐騙，調查後發現，主嫌陳勁翰（卅五歲）與境外詐團勾結取得被害人名單及聯繫後，暗中指示黃姓掮客尋覓金主出資，另由羅姓地政士負責辦理房產抵押貸款，再指揮林姓掮客向被害人收取各項高額費用，事後更向詐團收取貸款金額十％作為回扣，從中謀取不法利益。

    經蒐證完成，去年八月至今年一月發動四波查緝，逮獲陳姓主嫌、黃姓掮客（四十歲）、林姓掮客（廿三歲）、羅姓地政士（四十六歲）等卅一人，裁定扣押二處台中市不動產（市值三三六〇萬元）、查扣保時捷休旅車一輛（市值四一八萬元）等證物。

    警方表示，清查後共有十名被害人，包括現金和房產抵押，共被騙一億二千多萬元，其中一名住在桃園的七十歲陳姓婦人，從二〇二四年十二月至二〇二五年三月共被騙投資三一三二萬元，還以房屋抵押貸款四五〇萬。

    另一名劉姓被害人，一開始投資一二五萬，從二〇二五年五月至八月，該APP帳面顯示獲利總資產高達六千二百多萬。劉男見獲利豐厚想落袋為安領出款項，詐團卻要求需繳交五%個人所得稅約三一〇萬，劉男不疑有他，以房屋抵押貸款四百萬，扣掉各項費用僅實拿三一〇萬後再交付詐團車手，全被騙走。

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