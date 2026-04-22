921地震釀34死／和解不給錢 建商假釋駁回

無良建商劉太漢施工過程造成34死，申請假釋被矯正署駁回。（取自矯正署網頁）

漢記建設董事長劉太漢因在雲林縣蓋大樓偷工減料，導致「中山國寶二期」、「觀邸大樓」大樓於一九九九年九二一大地震中倒塌，造成卅四人死亡慘劇，劉被依業務過失致死等罪判刑十一年定讞，已入監服刑逾半，今年二月又申請假釋，法務部矯正署審酌劉雖與部分被害人家屬和解，但賠償金未付，駁回假釋申請。

偷工減料釀災 劉太漢判11年

漢記建設公司於雲林縣斗六市興建的「中山國寶二期」與「觀邸大樓」，於九二一地震中全部倒塌，經專家鑑定，兩棟大樓存有嚴重建築瑕疵，包括偷工減料，混凝土強度嚴重不足，甚至只有設計強度的一半，且鋼筋綑綁不實；另有設計錯誤，不僅結構規劃設計有誤，且為了美觀採開放空間挑高設計，導致耐震能力不足。

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漢記建設因此倒閉、董事長劉太漢一度逃亡，後被緝捕歸案判刑定讞入獄；當年被害家屬組成九二一震災重建委員會並對劉提告，同時聲請國賠，法院判處雲林縣政府賠償二．七億元，劉於民事賠償部分並未與全部的家屬達成和解，讓家屬耿耿於懷。

3年前開始申請假釋 都踢鐵板

矯正署表示，劉太漢入獄服刑後於二〇二三年符合陳報假釋資格，並多次申請假釋，矯正署均予駁回。

矯正署說，劉太漢於今年二月再度申請假釋，假釋審查委員會審酌劉因業務過失造成卅四人死亡、多人受傷，雖與部分被害家屬和解，但未給付賠償金，再度駁回申請。

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