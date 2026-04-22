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    首頁 > 社會

    洗錢國際化 在台操盤越泰菲

    2026/04/22 05:30 記者鄭景議／台北報導
    羅文坤為首的集團在內湖區租用兩處據點，表面上成立科技公司，暗地裡卻招募成員操作越南與泰國的人頭帳戶、經營菲律賓賭博網站。（記者鄭景議翻攝）

    羅文坤為首的集團在內湖區租用兩處據點，表面上成立科技公司，暗地裡卻招募成員操作越南與泰國的人頭帳戶、經營菲律賓賭博網站。（記者鄭景議翻攝）

    四十九歲男子羅文坤在台北市內湖區設立科技公司掩人耳目，實則經營跨國洗錢水房，協助泰國與越南的博弈網站及詐騙集團處理金流，自二〇二三年九月至去年四月間，總洗錢金額高達新台幣一八二億餘元，刑事局國際刑警科發動三波搜索，查扣羅男位於北市大直七千多萬豪宅在內、共計一點六億元不法資產，逮捕羅男等二十一人送辦。

    科技公司掩人耳目

    刑事局指出，泰國警方日前在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，追查發現，疑有台灣人在台同步作業，刑事局國際科隨即組成專案小組，掌握集團在北市內湖設立偽裝成科技公司的水房，另還兼營菲律賓賭博網站。

    警方調查，水房利用泰、越的第三方支付系統Viet Pay及ThaiQR綁定大量人頭帳戶，替境外博弈網站進行泰銖及越南盾洗錢業務，從中抽取手續費獲利。查扣的電腦帳冊顯示，該集團洗錢金額達新台幣一八二億一五一六萬餘元，多為境外賭博網站款項，集團獲取不法利益達四億六一七萬餘元。

    警方去年四月、九月及十一月發動搜索，拘提主嫌羅文坤及多名幹部員工，查扣價值約三千萬元的虛擬貨幣，另有八四五萬餘元現金及四千多萬有價證券，此外，羅位於大直明水路的頂級豪宅也被扣押，該房產每坪單價高達一三一萬元，總價約七千餘萬元，共計查扣資產達一億六五五一萬餘元。

    檢警訊後依賭博、詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例送辦，法院裁定主嫌羅文坤及鄭姓副手各以二百萬元交保，其餘人五至十萬元交保。

    警方順利向法院聲請扣押羅文坤名下7000多萬元的豪宅，加上現金（上圖），總計查扣金額達1億6551萬餘元。 （記者鄭景議攝）

    警方順利向法院聲請扣押羅文坤名下7000多萬元的豪宅，加上現金（上圖），總計查扣金額達1億6551萬餘元。 （記者鄭景議攝）

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