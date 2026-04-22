詐騙一條龍 勾結2律師護航車手

網紅吳柏緯擔任詐團在台水房「總轉水」；警方發動6波掃蕩，查扣詐團勞斯萊斯幻影、賓士超跑、瑪莎拉蒂等豪車。（資料照）

爭議網紅吳柏緯與境外詐騙集團合作，集團指揮車手在南部各地提領現金，並操控虛擬貨幣水房洗錢，甚至勾結律師陳昭琦、吳怡璇替落網車手「護航」，行徑相當囂張，兩名律師在詐團重金利誘下鋌而走險，被依偽造文書送辦，自毀律師專業正義形象。

老鳥陳昭琦、吳怡璇 自毀前途

檢警調查發現，二十七歲網紅吳柏緯年紀輕輕，卻神通廣大，以詐團首腦自居，表面上經營潮流服飾，實際上暗中與境外詐騙集團合作，操控虛擬貨幣水房。

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吳嫌並從二〇二三年底開始誘騙民眾的銀行帳戶和提款卡，集團再指揮車手在南部各地提領現金，一旦有車手被逮，就請出律師陳昭琦、吳怡璇兩人為車手辯護，讓車手無後顧之憂，有如一條龍犯罪鏈。

警方指出，律師陳昭琦、吳怡璇與落網車手並不認識，透過金主吳柏緯居中牽線，不僅偽造委任狀替車手辯護，還回報羈押情形，讓吳柏緯得以掌握檢警偵辦情資，共為四名車手護航。

二名律師都已年屆花甲之年，竟在詐團重金利誘下鋌而走險，自甘淪為詐團御用律師，為車手辯護脫罪，最後遭偽造文書送辦，自毀律師專業正義形象，令辦案人員唏噓不已。

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