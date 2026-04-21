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    首頁 > 社會

    親父子明算帳 父代養孫 兒判還近95萬

    2026/04/21 05:30 記者王俊忠／台南報導
    李父代兒養孫7年多，墊付扶養費逾189萬元，台南地院判李男應返還一半、近95萬元給父親。（資料照）

    李父代兒養孫7年多，墊付扶養費逾189萬元，台南地院判李男應返還一半、近95萬元給父親。（資料照）

    孩子丟給老爸 不付扶養費

    親父子也要明算帳！李姓男子與陳姓女子在二〇一七年未婚生下一名孩子，李男把孩子交給其父親扶養，但李男未付孩子的扶養費給父親。李父批兒子李男對孩子不理不睬、僅在缺錢時會現身，要向李男求償代支付的扶養費。台南地院審理認為，李父在七年多期間為孫子付出一百八十九萬多元扶養費，判李男須付其中一半（九十四萬九千多元）給父親。

    李男的父親主張，兒子李男與陳女未婚生下孩子小童（化名）後，李男就登記認領小童、並於二〇一八年七月把小童交給他扶養，但李男沒有給付扶養費用，多次請兒子給付扶養費時，兒子以各種藉口拖延、甚至曾入監服刑，都沒有付小童的扶養費。

    李父表示，二〇二三年十月初，李男將關於小童的部分權利委由他行使，此後，李男更對小童不理不睬、沒有盡到為人父的責任，只在自己缺錢時才會出現在他的面前。依民法規定，李男與陳女應各自負擔小童的一半扶養費。

    法官指出，李男未出庭辯論、也未提出書狀或聲明，依民法規定，李男與陳女應共同對小童負起扶養責任、平均分攤孩子的生活開銷。

    依行政院主計總處公布的台南市平均每人每月消費支出標準，從二〇一八年七月到二〇二五年十月底，李父墊付的孫子小童扶養費應為一百八十九萬多元，李男應負擔其中一半，即應返還九十四萬九千多元給李父，此案還可上訴。

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