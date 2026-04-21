求償不是漫天喊價 要符合3要素

周姓女學生染髮後頭皮化學性燒灼傷，求償逾4366萬元，橋頭地院僅判賠50餘萬元。（資料照）

高雄市周姓女學生染髮導致頭皮化學性燒灼傷，向髮型師求償四千三百餘萬元，橋頭地院僅判賠五十餘萬元。合理的民事求償並非漫天喊價，求償應以「填補損害」為原則，法界人士指出，在實務上，合理的求償應有明確憑證、合理的因果關係、以及符合社會行情三大要素。

須舉證、有因果、符合行情

法界人士指出，在人身傷害與醫療費用求償中，必須是因被告行為造成損害產生的必要支出，且與傷害有「直接關聯」。醫療費用應有醫院開立的診斷證明、收據為準，包含掛號費、醫材費等，看護費即便由家人照顧，也可參照職業看護行情請求，增加生活需要，例如往返醫院的車資（需收據）、輔具費用等。

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財產損失部分，必須考量折舊、修復費用均需提供維修估價單或發票。若更換零件，法律上通常會依據車齡或使用年限計算「折舊」，物品損毀如手機、衣物等，則應以損壞當時的價值為準，而非購買時的原價；若因受傷無法工作的停工損失，須提供薪資證明或公司開立的請假證明。

最常發生漫天喊價情況主要是「精神慰撫金」的部分，法院在審理時並沒有固定費率，但會參考傷害程度，受傷愈重（如骨折、失能）判賠金額愈高，以及考量雙方的學歷、職業、收入及財產狀況，一般而言，擦傷、瘀青約五千至三萬元不等，未住院約三萬至十萬元之間，嚴重傷害至住院求償大約在十至五十萬元左右。

合理求償的核心須舉證因被告行為所致，如原告自己也有疏失，求償總額會依責任比例打折，若求償金額過於離譜且無憑據，不僅不易達成調解，進入訴訟程序，法官也會依實務經驗大幅刪減，反而還需負擔較高額的訴訟裁判費。

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