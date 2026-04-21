染髮燒傷索賠天價4366萬 判賠50萬

周姓女學生染髮後頭皮化學性燒灼傷，求償逾4366萬元，橋頭地院僅判賠50餘萬元。（資料照）

追加求償要付法院裁判費 女學生須補繳14．7萬

高雄市周姓女學生前年二月在高雄市某髮廊染髮，中途要求外出用餐，髮型師僅以保鮮膜及毛巾包裹頭部讓她外出，因室外高溫引起化學藥劑接觸性過敏，導致頭皮化學性燒灼傷，周女向髮型師提出追加求償後，累計高達四千三百六十六萬餘元的天價求償，橋頭地院審理後僅判賠五十餘萬元。全案可上訴。

請繼續往下閱讀...

判決指出，周姓女學生主張，二〇二四年二月下旬到該髮廊由鍾姓髮型師為其染髮，鍾以染髮劑進行漂染，染髮期間，周女要求外出用餐，鍾姓髮型師僅以保鮮膜及毛巾包裹她的頭部即讓周女外出，周女近午步行至用餐地點時，因室外高溫引起對化學藥劑的接觸性過敏反應，造成周女頭皮化學性燒灼傷、頭皮深二度燒燙傷（面積約三平方公分）、頭皮一度燒燙傷（面積約十平方公分）等。

周女及家屬向法院請求被告賠償醫療費用、增髮費、營養補品、學業受影響、及精神慰撫金等，從近二千七百萬元累計追加高達四千三百六十六萬餘元；不過，刑事付帶民事求償，追加求償必須自付法院裁判費，須補繳十四萬七千餘元，周女至截止日仍未繳納，求償金額仍高達近二千七百萬元。

被告髮型師則稱，願就必要之醫療費用賠償，但原告主張之英國醫療及植髮費用部分，並未提出任何不能在國內治療之必要性，且增髮及營養品費用，也非醫療所必須，非損害賠償之範圍，且原告請求九百萬元精神慰撫金過高、以及原告自行外出用餐亦有過失等抗辯。

橋頭地院審理認定髮型師確有疏失，原告因傷勢增加之必要醫療費用，自得請求賠償，但有關植髮醫療需支出醫療費用英鎊部分認舉證不足，斟酌雙方身分資力與加害程度，及其他各種情形，慰撫金以五十萬元為適，合計賠償金五十萬二八三六元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法