當街被擄塞BMW後車廂／屏東黑白切少東 遭斷手腳丟包醫院

陳男等人涉嫌強押徐男上車，持榔頭、 棍棒重擊後塞進BMW後車廂，載往醫 院急診室門口丟包；案發時現場有不少 民眾目擊。 （民眾提供）

疑捲詐團糾紛結怨

屏東夜市知名小吃攤「黑白切」三十一歲徐姓少東遭人打斷四肢塞入BMW休旅車後車廂，於十九日傍晚被載到醫院急診大門口丟包，警方據報後逮捕涉案的二十七歲陳姓男子，初步了解疑因徐男為小弟處理債務糾紛時與陳男陣營發生鬥毆，陳男等人強行將徐男押走，以榔頭、棍棒將徐男手腳打斷，再丟包到醫院，檢方復訊後，認為陳嫌涉案情節重大，昨晚向法院聲請羈押禁見。

陳男落網 檢聲請羈押禁見

屏東警分局十九日下午三點多據報指有名男子被丟包在寶建醫院急診室門口，渾身是血，傷勢嚴重，警方從車牌追查到涉案的BMW休旅車，將丟包傷者的陳姓男子拘捕到案，在車內起出球棒、榔頭等犯罪工具，依妨害自由及重傷害等罪嫌送辦，並追查其他涉案嫌犯。

請繼續往下閱讀...

據了解，這起糾紛疑為徐男的小弟捲入一起詐騙集團車手案，被交保七萬元，引起徐男的不滿，認為對方應該要負責，因此出面討公道，十七日前往鹽埔鄉的洗車場找到對方，徐男的人馬砍傷了陳男陣營的人，雙方結怨，並在網路上互嗆。

十九日下午三點多，徐男騎機車行經屏東市上海路時遭到二部汽車攔下，有四人下車將徐男痛毆後再押上車，隨後徐男被人以榔頭及棍棒打斷手腳，由陳男駕駛BMW休旅車，將徐塞進後車廂，直接丟包在醫院急診大門口。

徐男被醫護人員送進急診室後，檢查出四肢呈現開放性骨折，手腳筋都被重擊而受損嚴重，並不是刀子挑斷，經過手術後，傷勢已穩定，並無生命危險。

徐男父母在屏東夜市經營「黑白切」小吃攤，因曾入選「屏東1〇〇碗」票選活動，頗具知名度，徐男父母對於兒子為何與人結怨，表示並不清楚。

據了解，徐男因家境優渥，身邊常圍繞一群小弟，警方並未發現徐男有何幫派背景，去年徐男也因為車子被竊，曾在長治與人發生糾紛，此次牽涉到詐騙糾紛，還被人打斷手腳丟包醫院，宛如幫派私刑報復手法，警方正深入追查涉案陳男等人的身分及背景。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法