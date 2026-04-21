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    嘉義3死火警》勇父衝火海救妻女 同赴黃泉

    2026/04/21 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導
    翁男家屬會同警、消鑑識人員協助釐清案情。 （記者丁偉杰攝）

    翁男家屬會同警、消鑑識人員協助釐清案情。 （記者丁偉杰攝）

    嘉市大雅路二段某巷弄一間透天厝住宅前晚發生三死火警，警方發現，案發時翁男在一樓開啟鐵捲門，又趕緊衝入屋，欲搶救妻子及五歲幼女，一家三口仍逃生不及，命喪三樓陽台。

    檢警昨初步調查，從三人身上沒有明顯燒傷痕跡，研判應是煙熱造成灼傷，陽台氣密窗未打開，推測可能是三人遭濃煙嗆昏倒地，未能及時呼救或逃生而喪命。

    消防署火調人員昨南下會同當地警、消鑑識人員進入火場採證，檢警也會同法醫對三人相驗，將於廿四日解剖釐清確切死因。

    嘉市消防局長郭立昌昨再赴火場了解狀況。他說，起火透天厝的三樓陽台加裝氣密窗、四樓加蓋鐵皮屋延燒，翁家幼女住三樓對外房間，房間對外玻璃被燒破，可見當時火勢凶猛。

    檢警說，經初步訪查周邊鄰居、民眾及調閱相關監視器，皆未發現事發前有相關可疑情事或跡象，全案仍待鑑識人員鑑定結果出爐後才能確認。

    警方也從監視器畫面發現，火警剛發生時，翁男在一樓車庫在轎車內找東西，並開啟鐵捲門，後來疑似察覺起火了，趕緊從車內衝出，往屋內跑，欲搶救妻女。

    翁男一家三口與母親共四人，三代同堂住透天厝，一家感情和睦，事發時翁母到中國探望在當地工作的二兒子，逃過一劫。

    鄰居說，事發時，翁家傳出吵雜聲，疑鐵捲門開啟發出異聲，他出門查看時，發現翁家一、二樓竄出火光，後來三樓也燃燒，當時未聽聞呼救聲，左鄰右舍趕緊拉水管協助滅火並報案。

    監視器畫面可看到，翁男開啟鐵捲門後察覺起火，從車內 衝出往樓上跑，欲搶救妻女。 （記者丁偉杰翻攝）

    監視器畫面可看到，翁男開啟鐵捲門後察覺起火，從車內 衝出往樓上跑，欲搶救妻女。 （記者丁偉杰翻攝）

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