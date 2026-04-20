加入中國詐團 詐35台人 4千多萬 在台主嫌判9年 4千萬豪宅扣押

男子朱倫寬加入中國詐騙集團，騙得卅五名台灣民眾合計四四二六萬，新竹地院依詐欺罪重判九年徒刑。（情境照，資料照）

男子朱倫寬加入中國詐騙集團，騙得卅五名台灣民眾合計四四二六萬，所得均轉為泰達幣藏匿流向，新竹檢方向地院聲請扣押朱男在台中市所買的四千萬豪宅獲准，且認定他藏身幕後、透過假交易平台指揮成員轉移贓款致追索無蹤，比起在外奔波的基層車手罪質更重，依詐欺罪重判九年徒刑。

透過假交易平台 指揮轉移贓款

法官調查，朱倫寬自二〇二三年擔任詐欺集團中國福建省機房端成員，共詐騙卅五名台人，合計四四二六萬，檢警偵辦發現朱男在台中買下價值四千萬元的豪宅，檢察官聲請扣押，新竹地院裁准。

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法官審酌朱男操控水房端及網路端犯罪組織詐騙、洗錢，造成被害人難以回復的財產損害，導致社會間人際信任感瓦解，影響社會治安，應予嚴懲。

法官認為朱男隱於幕後獨立作業、透過假交易平台指揮層轉贓款致追索無蹤，比起在外奔波勘查、冒著被查獲風險的基層車手，罪質更重，不宜輕縱，加上未賠償被害人損害，最後依卅五件詐欺罪將朱倫寬重判有期徒刑九年，犯罪所得七五二萬元沒收。

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