長者確保財產權 及早意定監護、公證遺囑

代筆遺囑成立要件

台灣進入超高齡社會，近日接連發生九十歲名醫與一〇二歲代書因與看護、照顧者「黃昏之戀」，結婚後引發原生家庭與「繼母」的財產爭議，並為爭奪財產而對簿公堂，對此，有法界人士建議，長輩應及早透過意定監護、公證遺囑及專業律師規劃，在意識清楚時定妥財產分配，才能有效避免身後家族撕破臉，確保晚年情感與財產主權。

九十歲陳姓醫師與次子岳母登記結婚，半年後病逝，長子為護產提告，高院判決婚姻有效但遺囑無效；無獨有偶，北市一〇二歲王姓代書與照顧二十七年的看護閃婚，引發子女反彈，甚至在醫院門口上演搶人，家屬已提民事訴訟，盼透過司法護產。

請繼續往下閱讀...

針對前述案例，貴智法律事務所楊貴智律師指出，若要守住財產主權並預防紛爭，應在長輩意識還清楚時，透過意定監護自行指定未來的監護人並辦理公證；倘若長輩已意識不清，家屬可直接向法院聲請監護宣告。監護宣告後，受監護人所為的贈與、立遺囑等法律行為，須透過監護人辦理，否則一律無效，能有效避免財產遭有心人士挪移。

楊貴智說，爭產糾紛多半不是遺囑內容有問題，而是形式出包。以陳醫師案件為例，陳醫師的代筆遺囑就是因見證人是律師的妹夫和司機而被判無效，因此，建議長輩辦理公證遺囑，或委任律師協助確認形式要件、見證人資格，並於立遺囑時全程錄影存證，避免日後被翻盤。楊貴智也提醒，感情是長輩的自由，子女不該否定長輩追求幸福的權利，然而，長輩也應有自覺，再婚、贈與等決定家人未必能接受，不如在意識清楚時透過公證或律師把一切安排好，對新伴侶與原生家庭都有交代。​​​​​​​​​​​​​​​​

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法