90歲名醫娶次子岳母／高院認婚姻有效 遺囑無效 9房產歸共有

代筆遺囑成立要件

九十歲陳姓老醫師於二〇二一年四月與次子岳母曾女結婚，同年九月離世，留下全台多處不動產與股票，引發家族爭產，長子質疑婚姻與代筆遺囑效力，高等法院認定老醫師具備結婚能力，婚姻有效；但代筆遺囑因二名見證人未實質核對內容，遭判無效，已轉移的九筆房產必須塗銷，回歸全體繼承人共有。

長子主張，父親與曾女辦理結婚登記時已高齡，且有認知功能障礙，雙方未對外告知亦無宴客，質疑其欠缺結婚真意，曾女並非合法繼承人。另胞弟事後出示由執業律師認證之代筆遺囑，將台北、台中及桃園多處房地分別遺贈予曾女與胞弟之子，但父親當時語言表達能力已退化，見證人又是律師事務所職員與司機，質疑遺囑內容應無效。

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對此，曾女與次子反駁，指陳醫師生前表達能力皆正常，在曾女長期陪伴照料下產生情愫，對外介紹均稱曾女為太太，結婚是為確保曾女老年生活無虞才主動提出。合議庭勘驗陳醫師生前慶生影片，確認其與家人正常互動，難認其於辦理登記時處於無意識狀態；且結婚雙方親屬關聯或是否宴客與結婚真意無關，據此認定婚姻有效，曾女確為法定繼承人。

然而，涉及遺產分配之「代筆遺囑」則遭法院認定程序有誤。法官發現，遺囑見證人之一患有嚴重重聽，且在庭訊時對遺產標示等情均表示不知情，甚至不知遺囑執行人即為其女婿；另名見證人於原審時更表示，其僅是受律師指派當見證人，不知須核對遺囑內容。足見見證人僅在場旁觀，未參與見聞確知遺囑內容、是否與老醫師口述意旨相符。

高院認定，見證人不得僅以在場簽名之「形式過程」就認為已經具備效力，須具備確認內容出自遺囑人真意之實質見證效力，兩名見證人未盡見證職責，系爭遺囑應屬無效。雖曾女仍具繼承權，但因遺囑無效，原已依遺囑轉移至曾女等人名下之九處不動產登記必須塗銷，回歸全體繼承人公同共有；可上訴。

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