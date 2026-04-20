不給搶轎 白沙屯媽遶境全程平和

白沙屯媽祖日前在彰化市遶境進香全程平和。 （資料照）

大甲媽前晚在彰化市遶境爆發肢體衝突，施暴分子囂張到連警察都敢打，對照日前白沙屯媽祖在行經彰化市時全程平和，就有彰化人指出，白沙屯媽祖進香彰化市鮮少出現暴力衝突，關鍵在於「路線不固定」及「轎班組成」，要去哪全憑媽祖旨意，且行走節奏快速，幾乎未開放外人扛轎，以香燈腳徒步跟隨為主，人員組成相對單純；大甲媽則有固定路線，沿途有陣頭或宮廟動員扛轎或接轎，擦槍走火事件時有所聞。

路線不固定 要去哪全憑媽祖旨意

彰化人指出，白沙屯媽祖「粉紅超跑」因路線飄忽不定，且不開放外人扛轎、無固定陣頭相隨，進香多為「香燈腳」徒步陪同，組成分子單純，減少群體摩擦機會；大甲媽遶境則結合陣頭、宮廟參與，人數龐大，複雜度較高，黑道、幫派或八＋九得以預先佈局搶轎，常因各方人馬爭搶扛轎權而發生摩擦。

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彰化民眾說，從白沙屯媽祖今年有四十六萬人報名跟隨即可看出，這幾年香燈腳呈大幅成長，反觀前晚彰化市民生地下道圍觀的群眾人數明顯變少。另有人說，白沙屯媽這幾年信眾呈指數成長是有原因的，網路直播一堆人留言，大甲媽遶境「民生地下道怎沒開打」真的很無言；前晚彰化市多處路段都是鞭炮渣跟檳榔渣，「看看白沙屯，再看看大甲媽，高下立判」。

另有民眾說，大甲媽祖不管去哪個縣市都平安無事，為什麼一來到彰化就打架？很多宮廟陣頭八＋九就是利用大甲媽遶境期間出來鬧事的。不過也有民眾認為大甲媽遶境，沿途撫慰人心，也有不少香燈腳自動自發沿路撿拾資源回收物及垃圾，還是有心存善念的香燈腳，不應該一竿子打翻一船人。

另有彰化人分析，大甲媽來彰化市之所以會爆發搶轎衝突，應與地方角頭或陣頭常透過搶到神轎，來展現自己的勢力範圍或在地影響力有關，媽祖鑾轎停留愈久，角頭愈有面子；近年來遶境行程通常會嚴重延誤，在人多推擠、火氣大加上酒精影響下，極易從口角演變成肢體衝突。

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