昔白狼接轎 爆最嚴重衝突

2019年大甲媽遶境彰化市發生3警與1名記者被打到送醫衝突。（資料照）

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎前天深夜還沒通過彰化市民生地下道，兩派陣頭接轎時爆發推擠衝突，警方介入排除時遭波及，造成三名員警受傷，事實上，堪稱史上最嚴重的遶境衝突發生在二〇一九年，媽祖鑾轎經過地下道，「白狼」張安樂接轎後數分鐘內，突然爆發四起推擠衝突，有民眾亂噴辣椒水，甚至亂丟寶特瓶，造成三名員警與一名記者慘遭毆打流血送醫治療，該名記者還被診斷出輕微腦震盪，這也成為後來彰化縣警局成立「機動應變隊」的遠因。

二〇一九年四月八日大甲媽祖鑾轎在深夜十一點五十五分通過彰化市民生地下道時，兩派陣頭接轎爆發推擠衝突，寶特瓶、辣椒水亂噴飛，不少員警被辣椒水攻擊掛彩，還有員警被寶特瓶砸中頭部，時任彰化縣警察局長方仰寧親自坐鎮指揮部署三二〇名警力維安，仍造成多起推擠、打架衝突，不少陣頭人員互飆：「乎死啦！」三字經、五字經不斷，所幸警方以優勢警力迅速排除，化解衝突擴大危機，不料仍傳出員警、電視台記者遭暴打流血受傷送醫治療。

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時任刑警大隊副大隊長林世明率員追查動手者，發現多名男子也自行到醫院就診，立即率員把醫院團團包圍，並把其中二人帶回偵辦，依傷害、毀損罪移送法辦。後來每年大甲媽遶境彰化市，都曾傳出肢體衝突，時任彰化縣警局長張國雄因此在二〇二三年成立「機動應變隊」，由縣警局訓練科長林世明領軍，當年即創下首次遶境彰化縣零暴力衝突，更創下連續三年零暴力。

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