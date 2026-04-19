為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    戀愛腦遭騙4帳戶洗錢? 二審逆轉有罪

    2026/04/19 05:30 記者王捷／台南報導
    台南女聽「網公」甜喊「水某」，交四帳戶助洗錢151萬。一審認受騙無罪，二審認提供多帳戶即觸法，逆轉判刑5月。（記者王捷攝）

    台南女聽「網公」甜喊「水某」，交四帳戶助洗錢151萬。一審認受騙無罪，二審認提供多帳戶即觸法，逆轉判刑5月。（記者王捷攝）

    王姓女子在交友APP陷入網戀，以為情人要給她錢，結果是提供帳戶協助詐團洗錢一百五十一萬餘元。一審時，王女的律師辯護王女是「戀愛腦」遭感情詐騙，獲判無罪，但二審逆轉，改依交付帳戶罪判處有期徒刑五月，併科罰金十五萬元。

    王女二〇二四年八月在網路認識自稱「張政」的男子，對方自稱從事精品代購，張男每天噓寒問暖，甜喊王女為「水某」、「老婆」，更承諾「名字要出現在我身分證上」，甚至提出要送情侶錶、出國旅遊等大餅，讓王女深信遇上真愛。王女隨即提供銀行、郵局帳戶，並加開兩個網銀虛擬帳號協助購買泰達幣。

    但張男所屬詐騙集團利用王女的帳戶充當洗錢工具，八名被害人因投資等名義匯款，再將款項購買泰達幣後轉往指定錢包，掩飾所得流向。檢調追查認定，共有一五一萬七四八八元經王女帳戶手流出。

    一審台南地方法院審理時，法官認王女陷感情圈套而降低警覺，主觀上無洗錢或詐欺犯意，判處無罪。檢方不服而提上訴，主張洗錢防制法修正後，已針對「無正當理由提供三個以上帳戶」明定刑責。

    素未謀面 法官認定助長犯罪

    高等法院台南分院認為，王女與張男素未謀面，不具法規要求的信賴基礎，且提供四帳戶顯與交易習慣不符。縱使王女陷入甜言蜜語，但輕率提供帳戶助長犯罪是事實。考量王女未善盡帳戶責任，使犯罪者得以匿蹤，且未賠償被害人。二審撤銷原判決，改依提供三個以上帳戶罪判處五月徒刑，併科罰金十五萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播