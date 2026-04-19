71歲婦駕車撞進店 夾死49歲用餐男

汽車撞入咖啡店內，滿目瘡痍。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣頭份市一家連鎖咖啡店，昨天早上七點多，遭一輛汽車衝入，店內一名用餐的顧客賴姓男子遭撞，送醫傷重不治。警方調查，肇事駕駛為七十一歲林姓老婦，沒有酒駕、也沒有毒駕，準備前往買咖啡停車時，疑因操作不慎，致車輛撞入。檢警昨天下午相驗後，將林婦依過失致死罪嫌移送偵辦，檢方諭知十萬元交保。

這起事故發生於昨天早上七點四十分許，林姓老婦駕車前往該家連鎖咖啡店買咖啡。她在將車輛停放於店家位於建國路二段的停車位時，突然間整輛車往前衝，撞入店內用餐區，整面落地玻璃碎裂，裡頭的餐桌椅也被撞得東倒西歪，滿目瘡痍。

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當時店內有六名消費者，其中四十九歲賴男坐在背對落地窗的位置，沒辦法看見窗外動態，根本來不及反應，當場被衝入的車輛撞得夾在店內牆壁上。一名當時在店內的女性顧客驚恐地表示，事發當時汽車直接暴衝入店，速度很快，賴男坐在她對面桌，遭汽車夾住。

消防人員獲報到場救援，賴男起初有意識，對聲音有反應且躁動，但無法說話，不過在送醫到院後不久突失去生命跡象，經醫院緊急插管急救，仍因傷重宣告不治。

疑重踩油門釀禍

警方調查，林姓老婦沒有酒駕也沒有毒駕情形，事發後，老婦也疑因飽受驚嚇沉默不語，只說「車子暴衝」，但警方依據咖啡店停車場臨路，停車場地勢為緩斜坡，研判老婦從道路開上停車場時，疑因油門一下子踩得太深，致使車輛衝入而肇禍。

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