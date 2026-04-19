乾屍無異味 宛如沉睡木乃伊

警方將涉案張男(灰衣背對鏡頭者)帶回偵辦。（警方提供）

宜蘭羅東一名九十一歲張姓老婦，死亡至少四年，與她同住的兒子疑似為了詐領老人年金，隱瞞母親死訊。警方會同相關人員入內查看後，發現老婦躺在房內床上，已呈乾屍狀，屍身覆蓋毛毯，衣衫略有破損但大致完整，現場沒有異味，宛如一具沉睡中的「木乃伊」。

65歲兒 水電工退休

據了解，老婦與退休前從事水電工作的兒子同住，母子二人平時鮮少與鄰居往來。附近鄰居表示，四年多前就未再看見老婦外出，也未聽見屋內傳出交談聲，當時便覺得有些奇怪。老婦的兩名女兒得知母親早已離世後，悲痛萬分。

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早年社工訪視 也碰壁

地方人士透露，張家早年曾有社工、里長訪視紀錄，但自二〇二〇年後，訪視人員便不得其門而入。由於屋主張男拒絕開門，相關人員依法也無法入內，就連其他家屬也因並非主要照顧者而無法探視，直到女兒報案、司法介入後，整起案件才因此曝光。

奇！室內未開冷氣

據指出，老婦被發現時，遺體完整地躺在自己房內床上，面容、頭髮及衣衫大致完整，外觀整潔、無明顯外傷，僅部分衣物破損並黏附於皮膚，宛如一具沉睡中的木乃伊。屋內四周環境也相當乾淨整齊，當時雖未開冷氣、室內溫度偏高，但現場仍無異味，附近鄰居也都未曾聞到屍臭味。

根據資深刑警研判，形成「木乃伊化」乾屍的條件，通常必須處於極度乾燥且通風良好的環境，使體內水分逐漸蒸發，細菌因缺乏水分而停止繁殖，進而防止腐敗發生。張婦可能因年邁瘦弱、體內水分較少，加上張男早年持續開冷氣維持屋內低溫，並以頻繁擦拭遺體、替其更換衣物等方式處理，才可能形成未明顯腐敗的乾屍。

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