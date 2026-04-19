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    91歲老母臥床亡 兒伴屍4年 詐領老人年金

    2026/04/19 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭91歲婦成乾屍，同住兒伴屍至少4年以上，涉詐領老人年金遭宜蘭地檢署聲押，法院裁定無保請回。（資料照）

    宜蘭91歲婦成乾屍，同住兒伴屍至少4年以上，涉詐領老人年金遭宜蘭地檢署聲押，法院裁定無保請回。（資料照）

    兒無保請回 檢要抗告

    宜蘭羅東九十一歲張姓老婦，四年無健保就醫紀錄；家屬欲探視也遭同住的六十五歲兒子拒於門外。檢警獲報破門而入，赫然發現老婦躺在臥室已成「乾屍」。老婦兒子張男疑為貪圖老人年金，隱瞞母親死訊，伴屍四年詐領逾廿萬元；宜蘭地檢署聲押張男，卻遭宜蘭地院裁定無保請回，檢方將提抗告。

    兩女探視 屢遭弟拒絕

    據了解，張婦與無業的兒子同住；住在附近的兩名女兒，聯繫不上母親，屢次返家要探視，皆遭弟弟拒絕，不讓姊姊進入屋內，以媽媽在熟睡等理由阻擋在外。戶政單位清查也發現，年邁老婦竟長達四年無就醫紀錄，極不尋常。

    鎮長、警員 都被擋門外

    老婦人女兒擔心與懷疑母親已經過世，向羅東警方報案，員警多次前往訪查，但張男態度強硬，拒絕警察入屋探視。羅東鎮長吳秋齡要頒發九十歲敬老禮金給張婦，也被張男擋在門外。

    4年無就醫紀錄 啟疑竇

    宜蘭地檢署檢察官林禹宏據報認為案情不單純，十六日晚上向法院聲請搜索票，指揮警方破門查緝，果真在屋內臥室尋獲死亡多時、已成乾屍的老婦人。

    警破門而入 婦已成乾屍

    張男當場被帶回偵辦，面對母親死因及為何隱瞞死訊等問題，皆語焉不詳、避重就輕，聲稱「不可考、忘記了！」檢警追查，張婦近年名下老人年金、重陽敬老禮金及女兒給的安家費等，均遭張男涉嫌隱瞞死訊並持續詐領，金額估超過廿萬元。

    檢方複訊後，認定張男至少涉犯偽造文書及詐欺等罪，向宜蘭地院聲請羈押；但法院前夜裁定無保請回。法官認為全案已經公開，張男無法繼續詐領，且與家屬也多年未曾往來，無串證虞慮，沒有羈押必要性；檢方不服裁定，認為張男刻意隱匿母親死訊，詐領老人年金至少四年有違常理，將提出抗告。

    檢追是否涉殺人或遺棄

    至於老婦確切死因，是否另有隱情？檢方將進行解剖釐清。不排除張男另涉殺人重罪；又或者是對年邁臥病母親，「消極不治療或照顧」而遺棄致死，這已列為後續偵辦重點。

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