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    粉紅超跑不保佑壞人 黑幫接駕當場被捕

    2026/04/19 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    威震集團威揚會林姓成員，在北港迎媽祖被逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    威震集團威揚會林姓成員，在北港迎媽祖被逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局刑警大隊十六日收網掃蕩威震集團威揚會，逮捕首惡郭姓男子等五人，並起出制式土耳其衝鋒手槍。警方透露，其中一路幹員當天南下雲林北港拘提幫派成員林姓男子，追查才發現，二十九歲的林男當時竟混在白沙屯媽祖「粉紅超跑」進香人潮中，趁著迎媽祖之際現身，最後當場遭警方活逮。警方事後也忍不住直言：「媽祖娘娘才不會保佑做奸犯科的人。」

    警方指出，專案小組蒐證期間掌握郭男等人活動情形，發現林男人在雲林，且正參與白沙屯媽祖進香活動。經進一步確認，林男當天會在北港朝天宮一帶迎接「粉紅超跑」，研判正是下手逮人的最佳時機。

    十六日收網時，南下幹員混入路旁民眾中逐一比對、仔細搜索，最後鎖定身穿印有「天上聖母」字樣紅T恤的林男身影。警方一路尾隨，待時機成熟，隨即趁其不備上前壓制逮人。林男突然落網，當場一臉錯愕。警方當場也虧他：「犯罪還敢在媽祖娘娘面前晃來晃去，真白目！」

    林嫌到案後向警方供稱，自己只是聽命行事，並不覺得有什麼不對；至於參與白沙屯媽祖進香，則純粹出於個人信仰。警方聽完也忍不住訓斥：「媽祖娘娘可沒叫你加入黑幫。」全案警詢後，已依法移送檢方偵辦。

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