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    首頁 > 社會

    悶殺稚兒嗆判我死 狠父判無期

    2026/04/18 05:30 記者林嘉東、王捷／綜合報導
    張婦出庭作證時請求判簡姓前夫死刑；簡男回嗆：「請判我死刑，我不會上訴。」圖為簡男落網照片。（資料照）

    張婦出庭作證時請求判簡姓前夫死刑；簡男回嗆：「請判我死刑，我不會上訴。」圖為簡男落網照片。（資料照）

    基隆市環保局簡姓司機，常為了家中瑣事與張姓前妻爭吵，去年五月酒後竟趁著兒子午睡時，使用枕頭將兒子活活悶死，再酒駕逃亡。基隆國民法官庭昨依簡男犯成年人故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身；簡聽判後面無表情，隨後遭還押基隆看守所。

    聽判後面無表情 還押看守所

    合議庭指出，簡男長期遭受經濟、以及恐喪失兒子監護權與離婚等壓力，無法紓解，為了報復妻子而殺死五歲兒子。張婦在庭訊時，泣不成聲痛斥簡男是最可惡的人，殺害兒子造成她一輩子的傷害，影響她身心靈甚鉅，而且兒子還沒有長大，就親手結束兒子的生命，他沒有權利結束別人生命，希望國民法官判他死刑；簡男聽後嗆說：「請判我死刑，我不會上訴。」不過最終未被判死。

    簡男與小他二歲在銀行上班的張姓前妻婚後，育有五歲兒子，二人為了家中瑣事、小孩監護權爭吵，簡男動手推張婦一把，張婦報警聲請保護令，等待保護令期間與簡分居，帶兒子搬回娘家，不過仍由簡男接送兒子下課，送回妻子娘家，未料簡趁兒子睡午覺時悶殺兒子。

    張婦下班後見不到孩子，不斷傳LINE給簡，簡未回訊息，張婦與母親趕緊前往簡的住處，赫見兒子躺在床上口鼻出血、已經沒有生命跡象。警方隔日在正濱漁港逮捕癱坐地上的簡男。

    虐死嬰 台南父母、乾妹起訴

    台南市去年也發生五月大的男嬰遭方姓生父與林姓生母、凌姓乾妹虐死，並以塑膠袋裹屍丟棄大排水溝，事發後台南地檢署時向台南地院聲請羈押方男、凌女獲准，生母林女獲限制住居，偵查終結後將三人起訴。

    台南地院認為方男、凌女涉犯妨害幼童發育致死罪、傷害致死罪、毀棄屍體罪，且有高度逃亡動機及為防止串、滅證，裁定續押。

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