不從可強制執行 最重罰30萬可管收

法界人士指出，民事強制執行法第一百廿九條規定，「執行名義係命債務人容忍他人之行為，或禁止債務人為一定之行為者，債務人不履行時，執行法院得處新台幣三萬元以上、卅萬元以下怠金。其仍不履行時，得再處怠金或管收之」。（資料照）

高雄市邱姓男子在住處騎樓抽菸，被法官判決不得讓菸味侵入鄰居住宅。如果被告配合改善，此後即可減少與鄰居相處的不睦，但萬一被告明知故犯，被害人莊翁可於收集證據後，聲請法院強制執行，法院也可對被告處以三萬元至三十萬元怠金，甚至管收。

大都市住宅區大樓林立，常見影響鄰居身心健康、生活品質的情形，比如噪音、裝設監視器爭議、餐廳等營業場所排設油煙問題等，這些事項，環保局都有明確的處罰規範，被害人如果可以舉證，還可向法院請求精神撫慰金賠償，類似案例時有所聞。

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不過，禁止二手菸侵入鄰宅的官司相當少見，且被害人想要請求精神損害賠償，恐怕相當困難，主要原因是舉證問題，要證明個人身心是因吸入特定人的二手菸而導致受害，非常不容易。

法界人士指出，民事強制執行法第一百廿九條規定，「執行名義係命債務人容忍他人之行為，或禁止債務人為一定之行為者，債務人不履行時，執行法院得處新台幣三萬元以上、三十萬元以下怠金。其仍不履行時，得再處怠金或管收之」，依前項規定執行後，債務人如果又違反，執行法院得依聲請再為執行。

以莊案為例，如果被告執意要在騎樓抽菸，莊翁收齊證據提告，或有人證可證明被告違反判決內容屬實，法院可對被告處罰怠金，情況嚴重者還可裁定管收，甚至以一罪一罰懲戒。

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