騎樓抽菸挨告 法官判菸味不得侵入鄰宅

大都市住宅區大樓林立，常見二手菸影響鄰居身心健康，環保單位都有明確的處罰規範。（示意圖，資料照，非事發地點）

高雄市莊姓老翁因中風行動不便，住在透天厝一樓，卻常因邱姓鄰居在騎樓抽菸，致其聞到二手菸味而影響身心健康，報警、請里長協調均無效，決定上法院提告；高等法院高雄分院審理後，判決邱男不得將菸味飄散侵入對方房屋。

影響身心健康 法官認同

法官表示，世界衛生組織已將二手菸列為「頭號致癌物」，莊翁高齡八十六歲，中風復健中，吸入二手菸會影響其健康，況且邱男自承家中有小孩，始到騎樓抽菸，也知道二手菸的危害性。

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知二手菸有害 不在家抽

法官認為，邱男若相隔適當距離抽菸，就不會影響莊男生活，也可在頂樓等適當場所合法抽菸，避免鄰居日後造成紛擾，其並自述偶爾在騎樓抽菸，是為體恤家人，因此認定莊男對其限制的請求，非不可承受之重，判決他不得讓菸味飄散侵入莊家，仍可上訴。

法界人士表示，異味氣體危及鄰居生活安寧的官司，最常見是餐廳排油煙機造成的，至於二手菸侵入鄰戶而對簿公堂，實務上罕見。

據了解，原告莊翁和被告邱男，同住高雄市苓雅區一處透天厝，中間僅隔一戶。由於邱男常在住處騎樓抽菸，莊男則因中風行動不便，又住在一樓，不時聞到二手菸味，擔心造成呼吸道、心血管、罹癌等疾病，影響生活品質及健康。

莊翁並主張，家人曾與邱男溝通，甚至報警、邀請里長協調，均未獲得改善，才決定提起訴訟，要求法官幫忙解決問題。

邱男表示，家裡有小孩，才在騎樓抽菸，印象中警察僅來過一次，騎樓並非不得抽菸的場所；邱也說，屋前有一排機車停車位，常有騎士在車位處抽菸，莊家友人來訪時也會抽菸，否認莊家的菸味是他造成的。

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