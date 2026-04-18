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    首頁 > 社會

    裝監視器 拍攝角度不能過度蒐集

    2026/04/18 05:30 記者許國楨／台中報導
    發生在彰化縣的「監視器檢舉風波」，引發隱私權遭侵害的疑慮。經台中高等行政法院審理，最終判決撤銷全部罰單確定。（資料照）

    發生在彰化縣的「監視器檢舉風波」，引發隱私權遭侵害的疑慮。經台中高等行政法院審理，最終判決撤銷全部罰單確定。（資料照）

    發生在彰化縣的「監視器檢舉風波」，引發隱私權遭侵害的疑慮。法界人士認為，該案關鍵不在交通違規本身，而在影像蒐集是否逾越合理範圍，此涉及個人資料保護法與隱私權的保障界線。至於一般民眾關心的「監視器到底可以拍哪裡」等實際問題，律師李學鏞直言，核心判斷標準在於是否侵入他人「合理隱私期待」；此外，一個月因相同的開車違規行為遭罰四十五次，也有違反比例原則及行政罰最後手段性原則之虞。

    違合理隱私期待 易挨告

    李學鏞指出，所謂隱私權，並非僅限室內空間，只要是個人生活活動不希望被他人持續觀察、記錄之處，例如住家門口、庭院、甚至出入動線，都可能被認定為隱私範圍，一旦使用監視器進行長期、持續拍攝，且可辨識特定個人，便可能構成對特定人隱私與個資的侵害。

    如若將監視器「調整角度」，僅拍攝自家門口外的公有道路，是否即屬合法，仍須個案判斷，比如鏡頭確實僅涵蓋公共空間，且目的是防竊、自保，通常屬合理範圍，但若拍攝角度仍可清楚記錄特定鄰居的進出時間、生活軌跡，甚至長期蒐集形成「行為資料」，即使畫面只拍馬路，仍有可能被認定過度蒐集個資。

    如果設置監視器的目的，已從「安全防護」轉為針對特定對象蒐證、檢舉，甚至具有持續性與針對性，法院多半會認定逾越必要範圍和違反比例原則。

    民眾若認為自身隱私遭侵害，可以民法「人格權受侵害」提起訴訟，請求精神損害賠償；若涉及違法蒐集、利用個資，亦可主張違反個資法，同時，法院也可命行為人拆除或調整監視設備，停止侵害他人。

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