為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化縣4家環保公司 濫堆廢棄物遭搜索

    2026/04/16 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    沒有貯存執照的環保公司，在內部堆置大量事業廢棄物。（彰化地檢署提供）

    沒有貯存執照的環保公司，在內部堆置大量事業廢棄物。（彰化地檢署提供）

    彰化縣四家環保公司，沒有貯存場執照，卻在場內堆置大量事業廢棄物，彰化地檢署接獲民眾檢舉，從四月初以來，指揮警、調、環保單位，展開大規模取締及查察，共有搜索十四個處所，帶回十七名被告，其中一人有逃亡串證之虞，向法官聲請羈押獲准。

    帶回17人 一人收押

    專案小組分別於本月一日與七日發動兩波搜索行動，於彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地搜索十四處所，查獲四間環保公司，雖持有乙級廢棄物清除許可證，但未依法申請設立貯存場或轉運站，擅自將清運的廢棄物堆置於廠區內。

    廠區廢棄物 堆成泳池大

    調查顯示，這些環保公司堆置的廢棄物，體積介於七九〇立方公尺至二千立方公尺間，接近一個標準游泳池的容量，涉嫌違反廢棄物清理法，並對環境造成潛在重大污染風險。

    彰化地檢署認定十七名業者等被告，犯罪情節重大，向法院聲請羈押二人，其中一人獲准羈押，另有十五名被告交保，一人請回。

    檢方強調，這些環保公司收集事業廢棄物之後，應立即載往焚化場燃燒，但卻非法堆置及貯存廢棄物造成環境破壞、危害民眾健康，不利國土永續發展，檢方將持續嚴正執法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播