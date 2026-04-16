彰化縣4家環保公司 濫堆廢棄物遭搜索

沒有貯存執照的環保公司，在內部堆置大量事業廢棄物。（彰化地檢署提供）

彰化縣四家環保公司，沒有貯存場執照，卻在場內堆置大量事業廢棄物，彰化地檢署接獲民眾檢舉，從四月初以來，指揮警、調、環保單位，展開大規模取締及查察，共有搜索十四個處所，帶回十七名被告，其中一人有逃亡串證之虞，向法官聲請羈押獲准。

帶回17人 一人收押

專案小組分別於本月一日與七日發動兩波搜索行動，於彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地搜索十四處所，查獲四間環保公司，雖持有乙級廢棄物清除許可證，但未依法申請設立貯存場或轉運站，擅自將清運的廢棄物堆置於廠區內。

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廠區廢棄物 堆成泳池大

調查顯示，這些環保公司堆置的廢棄物，體積介於七九〇立方公尺至二千立方公尺間，接近一個標準游泳池的容量，涉嫌違反廢棄物清理法，並對環境造成潛在重大污染風險。

彰化地檢署認定十七名業者等被告，犯罪情節重大，向法院聲請羈押二人，其中一人獲准羈押，另有十五名被告交保，一人請回。

檢方強調，這些環保公司收集事業廢棄物之後，應立即載往焚化場燃燒，但卻非法堆置及貯存廢棄物造成環境破壞、危害民眾健康，不利國土永續發展，檢方將持續嚴正執法。

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