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    首頁 > 社會

    毒販擁３窟 百萬大麻仍被抄

    2026/04/16 05:30 記者許國楨／台中報導
    警方起出逾2公斤、黑市價百萬元的大麻毒品。（警方提供）

    警方起出逾2公斤、黑市價百萬元的大麻毒品。（警方提供）

    桃園市王姓毒販為躲避查緝，以「狡兔三窟」手法在不同地點租下三間套房，作為交易與藏毒據點，甚至連取貨地點也不斷更換，未料行蹤仍被台中市警方鎖定，警方跟監蒐證後，一舉破獲王男的多個據點，起獲逾兩公斤、黑市價百萬元的大麻毒品，桃園地檢署近日將他起訴。

    取貨點不斷換 逃不了警網

    台中市警第三分局偵查隊先前偵辦毒品案時，向上溯源發現毒品來源指向桃園地區，鎖定三十歲王男長期販售大麻牟利。專案小組展開長期監控，發現王男行事極為謹慎，不僅頻繁更換交易地點，還刻意分散藏放毒品，除住處與車輛外，另在大桃園地區租下三處套房作為掩護，企圖製造斷點，增加查緝難度。

    警方去年底見時機成熟，持搜索票兵分多路同步出擊，直搗王男住處、車輛及三處據點，當場查扣大麻煙彈三十一顆、大麻植體三包及大麻油七罐，總重超過兩公斤，毒品市值約一百萬元；現場另查獲加熱器、分裝工具、帳冊與多支手機等證物。

    面對鐵證如山，王男坦承犯行，供稱因怕被抓才會刻意多點藏毒、分散風險，並指毒品來源為一名張姓男子。警詢後依毒品罪嫌將王男移送桃園地檢署偵辦，經檢方聲押獲准，並於近日偵結起訴；檢警正持續向上追查供貨來源，擴大偵辦該販毒集團網絡。

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