一歲娃處「毒氣室」 毒蟲母判8年

台中一名毒蟲媽媽，在小孩年僅1歲時，和他同處一室吸安，造成小孩身上甲基安非他命濃度爆表，台中地院重判8年徒刑。（記者陳建志攝）

密閉空間 燒烤方式吸食安非他命

台中市一名媽媽在小孩年僅一歲至三歲期間，在潭子區住處的房內，當小孩的面以燒烤方式吸食安非他命，社工察覺有異將小孩的毛髮送驗，驗出高濃度、已達成癮程度的甲基安非他命，將媽媽送辦；台中地院審理時，媽媽坦承犯行，但其已嚴重危害小孩身心，法官依兩個「成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪」，將媽媽判刑八年。

判決指出，這名母親明知在室內密閉空間吸食安非他命，會妨害幼童的身心發育，仍於二〇二一年一月至四月間，以及二〇二三年五月間，在住處房間內，以燒烤方式吸食安非他命，造成同處一室的小孩被迫吸入毒品。

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台中市家防中心社工於發覺有異，二〇二一年四月及二〇二三年五月採取小孩的毛髮送驗，驗出甲基安非他命濃度為七五六七pg/mg、安非他命二〇九pg/mg，濃度高到已達甲基安非他命成癮者的程度。

檢察官起訴指出，該名媽媽有以非法方法使人施用第二級毒品的犯意，餵食小孩第二級毒品甲基安非他命。法官認為，甲基安非他命的施用方式，不限於口服，亦能以燒烤後吸入煙霧的方式施用，若在狹小密閉空間內燒烤施用，幼童大量吸入煙霧，也能在體內殘留相當濃度的安非他命或甲基安非他命，無法推論有餵食狀況。

台中地院認為，該名母親明知小孩為一至三歲幼童，正值身體器官成長發育重要階段，卻和他同處一室吸安，已構成毒品危害防制條例第六條所指「其他非法方法」使人施用毒品，另同時犯妨害幼童發育罪，兩罪從重依前罪論處。

法官認為，兩次案發時小孩年幼，吸入毒品煙霧，嚴重危害身心發展，審酌媽媽坦承犯行，依觸犯兩個「成年人對未成年人犯以非法方法使人施用第二級毒品罪」各判處六年徒刑，合併執行八年。

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