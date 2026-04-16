神鬼律師游光德 不法所得上億

律師游光德棄保潛逃。（取自網路）

醫生父稱兒花９年唸法律 涉詐全毀了 盼兒改過重生

「神鬼律師」律師游光德捲入詐騙集團洗錢案還棄保潛逃，他當醫師的父親昨天發聲明表達歉意，但也希望能給他改過重生的機會。

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為造成社會傷害致歉

游父表示，「游光德事件」造成台灣社會傷害，身為他的父親，因為教子不嚴，要向社會及國家表達深切的歉意，但期待檢、院公正及仔細看待這件事情。

游父提到，兒子沒有那麼壞，非常地努力在學業及工作上，雖然愛錢，卻是非常節省的人，不愛享受，也不知道怎麼花錢，穿的衣服或用的東西，很多都是自己不要給他的，兒子只知道工作，在工作上會有成就感，法律系及法研所花了九年的時間，執業當律師才不到五年的時間，最後兩年就被羈押了，他的社會經驗不足，受到壞人引誘誤觸法網。

游父說，希望能給兒子改過重生的機會，他會把他的餘生，奉獻給孕育他的這塊土地。

本案偵查檢方起訴認為，游光德利用法律專業，指使台灣銀行郭姓、黃姓行員夫妻，吸收從事虛擬貨幣交易的楊姓男子，並找來彭姓男子等人成立人頭公司，以假投資詐術誘騙民眾匯款，待不法所得入帳後，透過層層人頭帳戶轉匯，最後由游、郭、黃等人將贓款轉換成外幣，匯往境外交易所購買與美金等值的「泰達幣」（USDT）進行洗錢，自二〇二三年五月起被查獲為止，不法獲利高達一億一四七七萬元。

律師游光德剪斷電子手環棄保潛逃，桃園地檢署指揮專案小組，陸續拘提協助游嫌潛逃的陳冠志、郭富豐、吳重達，並向法院聲押3人獲准，用來偷渡的船隻也一併查扣。（記者鄭淑婷翻攝）

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