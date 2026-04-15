失蹤15年 DNA比對助遺骨歸鄉

桃警透過鑑識科技，助離散15年遺骨歸鄉。（警方提供）

桃園市王姓男子於二〇一一年失蹤後杳無音訊，生死未卜，家人十五年來始終未放棄尋找。月前，家屬向桃園市警察局平鎮分局報案求助，桃警團隊在徵得家屬同意後採集基因檢體，透過鑑識科技分析比對，終於在清明節前夕迎來結果，發現該檢體與二〇二三年九月於新屋區海邊樹林內發現的無名屍骨具有一等親血緣關係，確認死者就是家人苦尋多年的父親。原本流落荒郊的無名遺骨，終於得以歸鄉，讓家屬完成心願，不再留憾。

桃市警與法醫所合作鑑定

警方表示，王男失蹤時年約四十多歲，迄今與家人失聯已十五年。家人近期向平鎮警分局報案請求協尋，警方秉持同理心與不放棄任何希望的態度重啟調查，並在家屬同意下採集檢體送驗。

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警方指出，成功鑑定的關鍵，在於桃警運用專業鑑識技術，並與法醫研究所合作，採用「兩組Y染色體及廿一組體染色體人類短片段重複序列基因分析」，從微量基因片段中精準鎖定親緣關係，為冰冷的遺骨找回姓名，以科技撫平家屬長年的哀痛。

市警局長廖恆裕表示，「讓生者安心，往生者安息」是桃警團隊不變的使命。每一件失蹤人口案件背後，都是一個家庭的破碎與尋親的盼望。市警局除持續針對易走失高風險族群推廣指紋、DNA及人臉生物特徵自願建檔外，也鼓勵失蹤者家屬DNA採樣，藉鑑識科技協助確認身分。

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