躲宮廟後煉55公斤喵喵 警扮香客抄毒窟

警方在屏東宮廟後方鐵皮屋查獲製毒廠，起出喵喵原料。（保三總隊提供）

蔡姓男子為了躲避警方查緝，找到屏東縣萬巒鄉一處荒僻宮廟作為掩護，在宮廟後方的鐵皮屋設置製毒工廠，保三總隊獲報，由專案小組人員偽裝香客暗中蒐證後，查獲卅五歲蔡男等二名製毒嫌犯到案，起出第三級毒品「喵喵」先驅原料約五十五公斤，若該批毒品全數流入市面，估計可分裝逾二萬包毒咖啡包，黑市值高達上千萬元，訊後將兩人依毒品罪嫌移送偵辦。

保三總隊指出，此案是之前毒品案溯源追查，發現居住在中部的蔡姓製毒嫌犯相當狡猾，他在各縣市尋找隱密據點，之後選定屏東縣萬巒這處樹林中央的鐵皮屋開始製毒，報請彰化地檢署指揮偵辦。

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保三總隊台中偵查分隊副隊長吳育勝指出，製毒工廠地處偏遠、林木環繞，旁邊僅有一處宮廟，專案小組人員偽裝香客，暗中蒐證，發現製毒地點佔地極廣，極易逃亡，立即出動無人機執行空拍，瞭解週遭地形及可能逃亡路線，見時機成熟，於深夜趁其不備，突襲製毒工廠。

兩名犯嫌見警方查緝立即逃竄，不顧崎嶇小路，在暗夜中與警方展開百米追逐，殊不知警方已四路圍捕，甕中捉鱉，兩名嫌犯被逮捕時，皆氣喘吁吁。

警方調查，蔡姓製毒師有製毒前科，為了躲避警方查緝，刻意選定萬巒鄉間一處香火鼎盛的宮廟後方鐵皮屋作為製毒據點，嫌犯企圖利用宮廟燃燒香燭、金紙的氣味，藉此掩蓋製毒過程中產生的強烈刺鼻化學異味，並招募蔡姓共犯進場製作。

保三總隊表示，「喵喵」毒品常被摻入咖啡包、奶茶包中誘騙青少年吸食，對心血管及神經系統傷害極大，甚至有致死風險，將持續溯源追查幕後主嫌及販毒網路，瓦解製毒集團。

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