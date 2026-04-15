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    壽鞋藏8.4公斤海洛因 破跨國販毒網逮5人

    2026/04/15 05:30 記者邱俊福／台北報導
    壽鞋鞋底夾層藏海洛因毒品。 （記者邱俊福翻攝）

    壽鞋鞋底夾層藏海洛因毒品。 （記者邱俊福翻攝）

    請「鬼」抓「藥」單！關務署台北關去年底發現，有跨國販毒集團以壽鞋鞋底夾藏毒品方式，自寮國以國際快捷包裹企圖闖關入境，經通報刑事警察局偵三大隊第一隊偵辦，共起獲黑市價格四千萬元的八點四公斤第一級毒品海洛因，隨即「以貨追人」，循線連抓取貨的三層交通毒販，共逮捕汪男等五人到案，移送台北地檢署偵辦，檢方聲押汪等三名收貨人獲准，上月偵結依運輸一級毒品罪嫌提起公訴。

    警方調查，去年十一月廿四日，台北關以X光機查察包裹時，發現自寮國寄送的二箱壽鞋國際快捷包裹，鞋底中間暗藏一層不明物體，經拆開檢視，從包裹內的七十雙壽鞋中，起出夾藏的一百四十包海洛因，總重達八點四公斤，立即組成專案小組偵辦。

    同月廿六日，物流公司循址將包裹送往新北市汐止區一處社區管理室，卅一歲汪姓收件人特地搭乘計程車，依指示到該社區收貨，汪男收貨後，與駕車在社區外負責監控的四十三歲莊男碰頭，表達已經順利取貨，汪男隨即轉往汐止區一處菜市場，將毒包裹交付給第二層收貨的五十八歲高姓男子。

    高男拿到包裹，前往新北市中和區一處公園，再將包裹交給第三層收貨的五十一歲陳男。警方一路跟監，此時上前表明身分逮捕高男，但陳男非常機警，察覺不對即趁隙逃離；警方同步收網逮捕汪男、莊男到案。

    警方事後分析資料，去年十二月一日逮捕以手機遠端指揮莊男行動的五十四歲簡男，今年一月廿一日又前往中和區將逃逸的陳男逮捕。警方訊後先後將汪等五人移送檢方偵辦，聲押汪、高、陳三人禁見獲准，北檢上月偵結起訴五人，檢警並持續擴大追查隱身幕後操控的跨國販毒集團成員。

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