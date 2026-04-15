「工地蟑螂」勒索千萬 恐嚇3營造商

警方逮捕綽號「饅頭」的鐘男和同夥蘇男等1 2人。（民眾提供）

持槍械聚眾滋擾 台南警方攻堅逮12人

綽號「饅頭」的卅五歲鐘姓地痞，專向台南溪北、海線等廠房工地聚眾滋擾，持空氣槍、刀械、球棒等登門以「施工未事先報備」為由嗆聲，索討上千萬元不等的高額「地方處理費」，至少三家營造商遭到恐嚇，台南市警局刑警大隊獲報、蒐證，趕在業者交付錢財之前收網，兵分多路攻堅，逮獲十二人，警方偵訊後，將這批「工地蟑螂」移送法辦。

警方調查，鐘男並非重大幫派分子，平常幫忙討債維生，去年十月起，夥同綽號「大條」的卅八歲蘇姓男子，鎖定學甲、佳里、鹽水等地區正在興建廠房的工地，聚眾包圍工地主任與幹部，假借地方居民的名義，要求交付地方處理費，否則工程難以順利進行。

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鐘男聲稱交錢後就不會再來「囉唆」，也可以擔任「門神」，幫忙擺平地方雜音，猶如收取保護費，將工地當成提款機；一家廠商報案，南市刑大緊急啟動偵辦，發現另有兩處工地也受害，被恐嚇索取金額一千萬到一千五百萬元不等，警方希望業者不要付錢，暫時虛應，並同步展開蒐證。

主謀鐘男20萬交保

上個月檢警見時機成熟，開始行動，陸續拘獲鐘、蘇及其集團成員等，並起出鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿MP5電動氣槍、茶行匾額、筆記型電腦、「欠錢還錢」磁性軟板、大聲公等證物。近月來陸續傳喚涉案相關人士，全案調查後，將十二名嫌犯依違反組織犯罪防制條例、刑法強制罪、恐嚇取財罪，以及公司法等罪移送地檢署偵辦，檢方聲押主謀鐘男，法官諭令廿萬元交保。

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