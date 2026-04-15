強制性交屬公訴罪不能私了 仍須偵辦

慶祝聚餐後性侵女同事，雙方和解，男賠60萬仍判刑獲緩刑。圖為示意圖。（資料照）

非被害人可決定 和解也沒用 想撤告也不行

台南一名男子撿屍性侵前女同事，賠了六十萬和解，仍被女方提告，判刑一年十個月徒刑，因為雙方的和解契約有效，法官給予五年緩刑；律師江信賢表示，生活中常聽到有人說要拋棄刑事告訴權、不再提出刑事告訴等說法，但這樣的說法並不符合法律規定，因為，刑事告訴權是屬於憲法與法律賦予的權利，如同生命、健康的權利，不得任意拋棄，也沒有拋棄的規定。

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江信賢說明，刑法對犯罪的規定有兩種訴追條件，一種是告訴乃論、另一種是非告訴乃論（即公訴罪）。非告訴乃論（公訴）罪，因事涉公益，例如，妨害風化或強制性交罪相關規定，均屬於公訴罪，只要檢警偵辦單位知悉犯罪，均要依法偵辦，不是被害人可以自由選擇，被害人也沒有拋棄告訴權的問題、也沒有提告後又撤回的問題，如果被害人反悔於和解後再度提告，法官只能依法審酌，不受和解書的拘束。

以本案為例，因為案發後雙方馬上達成和解，且受害女子也明確表示不願意追究被告相關刑事責任，除非當時和解時，有尚未考量的其他因素，否則，縱使被害人違反和解約定再度提告，法官仍須依法裁判。此案法官考量雙方已和解、受害人獲得補償等因素諭知被告男子緩刑，是符合實務的作法，堪認妥適。

江信賢補充說，像一般車禍案可能發生刑事過失傷害（告訴乃論）、過失致死（非告訴乃論）及民事損害賠償的法律糾紛，若雙方已達成和解，民事損害已經完全填補，不能再做請求，即使重複起訴，法官也會認定已沒有損害予以駁回。但有關刑事告訴部分，如前所述，如果還在告訴期間內，被害人仍可提起告訴。但如是發生致死的車禍案，因屬於公訴罪，法院只能依法審理，不過也會斟酌已經和解的情形，多數給予緩刑。

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