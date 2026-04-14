闖泳池朝6歲娃扣扳機 未擊發仍判6年多

台中陳姓男子，去年10月吸毒後持槍闖入西屯區一間泳池學校，朝6歲女童和葉姓教練扣扳機。（記者陳建志翻攝）

台中陳姓男子喝了毒咖啡包後，攜帶槍彈闖入西屯區一間游泳學校，拿起手槍瞄準葉姓教練和六歲女童並扣扳機，所幸未擊發，接著又破壞停車場的自小客車擋風玻璃，直到員警趕到，才將他制伏送辦，陳男開庭時對於檢方起訴全部認罪，並稱「我知道錯了」，台中地院昨天宣判，依殺人未遂，判處六年四個月徒刑，並在執行完畢後監護二年。

坐完牢還要監護二年

檢警調查，陳男（廿九歲）去年十月八日至十日喝下廿多包的毒品咖啡包後，十日當天下午六點多，攜帶手槍和子彈，闖入西屯區一間游泳池學校，當時一名葉姓教練正在指導一對七歲和六歲兄妹游泳，陳男竟持槍先拉滑套，接著朝葉男和六歲女童瞄準後扣扳機，所幸未擊發。

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陳男接著到泳池外面的停車場，以手槍敲擊一輛自小客車，造成擋風玻璃破裂，讓車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇，所幸警方獲報趕來將他制伏，當場查扣改造手槍一支、子彈廿六顆與一批毒咖啡包，檢方調查偵結後，依毒品及對未滿七歲之人犯殺人未遂及殺人未遂等犯行起訴。

台中地院審理時，陳男對於檢方起訴全部認罪，對於被害人感到抱歉，也已經和葉姓教練達成和解，強調當時喝下廿包毒咖啡，出現卡西酮中毒，希望能獲輕判。

台中地院昨天宣判，依對未滿七歲之人犯殺人未遂及殺人未遂，判處六年四月徒刑，並在執行完畢或赦免後，令入相當處所監護二年。

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