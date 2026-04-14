奪命彎道?轎車對撞機車 駕駛雙亡

轎車和機車碰撞後，失控再猛撞路旁水泥護墩，丁姓女駕駛困在駕駛座上，楊男騎士噴飛到路肩外，雙雙送醫不治。（中央社）

左轉時視線不佳 南北向皆綠燈易肇事 里長指應調整

台十九線台南鹽水舊營段昨天上午發生轎車和機車對撞事故，造成轎車丁姓女駕駛、機車楊姓騎士送醫後雙雙不治，車禍原因有待調查釐清。七十歲楊姓男子照顧老妻，為老妻出門買中餐，未料出車禍身亡，丁婦則是到鹽水為人助念誦經遭遇死劫，兩家親屬悲傷不已。

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騎士為失智妻買午餐遇劫

車禍地點在台十九線鹽水舊營段一處彎道，有條農路接至台十九線，因路段易肇事，此處路口新設置紅綠燈管制；七十歲楊姓老翁照顧失智的老妻無微不至，昨天上午十點四十分騎機車出門，按往例要到鹽水市區為老妻買中餐回家，但在台十九線路口與丁婦的轎車發生碰撞。

婦出門助念 半途遇橫禍

七十歲丁姓婦人開車從學甲到鹽水為人助念，車行至台十九線舊營肇事路口時，疑在北向外側車道撞上楊翁的機車，往前推行，轎車失控向右偏，再猛然撞上路旁水泥護墩，車頭全毀；因撞擊力大，楊男噴飛到路肩外，倒地不起，丁婦因手臂、胸腹受猛力撞擊，一度受困駕駛座上。

台南市消防局調派鹽水、新營消防分隊趕往救援，楊男、丁婦現場都無生命徵象，救護員施以急救後將二人分別送醫急救，但仍傷重不治。

當地三明里長趙添成表示，舊營農路和台十九線交接路口未設紅綠燈管制前，庄民南向要左轉穿越台十九線都會停車再小心通過，現在有了紅綠燈，當綠燈時，庄民從台十九線南向要左轉進農路，此時台十九線北向車道也是綠燈，這裡又是彎道，如果沒有注意北向車子的動態，北向車子又疏忽路口有人車左轉通過，反而容易肇事，此路口交通管制有必要再作調整。

出車禍的這處路口是彎道，里長認為左轉時易肇事，路口交通管制應調整。 （民眾提供）

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