追出資產公司勾詐團撈1.5億／詐房集團案 溯源共犯結構

警方查扣不法文件。（記者王冠仁翻攝）

騙光現金 再詐不動產

刑事局昨宣布偵破以土地業者蔡尚岳為首的「台版地面師」案外案。蔡等人以偽造獨居老人代筆遺囑的手法，過戶其名下不動產牟利；警方發現蔡曾用被害人房產，向四十九歲男子郭錦駩的資產公司辦貸款。警方研判郭嫌公司「有鬼」，深入追查，揪出郭與詐騙集團合作，至少有八名詐騙被害人損失存款與不動產，被扒「兩層皮」，財損高達一點五億元。

至少8人被扒兩層皮

警方調查，蔡尚岳結合律師、員警、法院書記官及現、卸任里長，以偽造獨居老人代筆遺囑的手法，過戶其名下不動產牟利，三年詐得十一間房、獲利逾一點四億元，蔡等人前年被警方查獲。警方鎖定蔡的金流溯源追查，發現蔡曾以被害人房產，向郭的資產公司辦不動產抵押貸款，警方輾轉查出郭的資產公司與詐騙集團聯手詐騙。

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警方查出，有一組以假檢警手法行騙的詐團，在境外亂槍打鳥向被害人行騙，謊稱他們涉入刑案，要將名下財產交出保管。詐團假扮成檢察官、警察，指示被害人去設定網路銀行並交出帳號密碼，將被害人財產提領一空。

詐團行騙時若知道被害人有不動產，會要被害人提供相關資訊，再把資料送給卅九歲彭姓男子不動產公司；彭的公司找郭的資產公司估價後，引導被害人去地政事務所簽約並辦理不動產抵押設定。當貸款撥款後，詐團要被害人將錢存入先前的網路銀行，再把錢全數領走。

警方說，郭的資產公司設定貸款期限只有三個月，且月利率一點三％，若無法如期清償就把房屋法拍，並要求高額違約金，多名被害人因此身心俱疲，被迫向親友借貸，有人一次被騙走五千萬元，而郭嫌公司在二〇二二年至二〇二三年透過此手法獲利一千四百多萬元。

郭錦駩等21人被捕

刑事局去年十一月與近期先後發動兩波搜索，在雙北地區逮捕郭、彭兩間公司的相關人員共廿一人，查扣贓款七十九萬餘元、多部手機與電腦、相關貸款文件等，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例送辦。據了解，郭等人否認涉及不法，聲稱只是依正規手段辦理房產借貸。

警方查扣贓款與電腦等證物。（記者王冠仁翻攝）

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