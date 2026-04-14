提供帳密淪詐團共犯 分0元判賠200萬

高學歷又當過老闆的中年男子，賣帳戶給詐騙集團，辯稱自己也是被詐騙才提供帳戶，惟南投地院法官認為，他的學經歷、社會經驗，所說不足採信，要全額賠償求償的被害人200萬元。（記者陳鳳麗攝）

高學歷且曾創業當老闆的黎姓男子，提供銀行帳號密碼給詐騙集團，四名被害人匯款四八四萬元，其中一名被害人匯入二百萬元提起民事求償，黎男辯稱因要貸款遭詐騙提供銀行帳號和密碼，南投地院法官不採信，仍將他判刑八個月，且要全額賠給被害人二百萬元。

高學歷 創業當過老闆

黎姓中年男子前年十月在LINE平台與陳姓男子接上線，十月底提供自己的一個銀行帳戶的帳號密碼，並依陳男指示再去新辦另家銀行的新帳戶，同樣提供給陳男。十一月一日有四名遭投資詐騙的被害人合計匯入四八四萬元至其帳戶，詐團火速把匯入款項轉匯到黎男新辦的帳戶。

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該案刑事判決部分，南投地院以幫助洗錢罪，將黎男判刑八個月，併科罰金八萬元。

四名被害人中有兩人遭詐騙金額逾二百萬元，也都提起民事求償，其中葉姓被害人被詐騙二百萬元的求償案近日判決，法官判處黎男全賠。

工作廿餘年 稱貸款被騙

黎男在刑事和民事法庭都辯稱自己也是受害者，因為他是想貸款而被騙提供銀行帳號密碼，並沒有要詐騙被害人。

法官不信 男被判刑八月

南投地院法官認為，黎男擁有大學畢業學歷，工作廿餘年，還創業當過老闆，社會經驗豐富，自稱聽信陳姓男子的話給帳號密碼，且還依對方指示再申辦並提供新的銀行帳戶，卻又說不知對方是誰，說詞不合常理，即使黎男稱沒有分到詐騙財物，但仍應負連帶賠償責任，因此判賠二百萬元。

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