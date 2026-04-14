至去年底 賣帳戶列警示逾15萬組

截至去年底，賣帳戶被列警示共逾十五萬組。（示意圖，資料照）

在詐騙集團犯罪結構中，雖然行騙手法日新月異、層出不窮，但始終需要人頭帳戶來處理贓款，這也導致人頭帳戶成為詐團的「剛性需求」。截至去年底，賣帳戶被列警示共逾十五萬組。這十五萬組帳戶一旦被檢警查獲，賣帳戶者除了要負詐欺刑責外，更要面臨巨額民事賠償，可說是得不償失。

貪小利 將背上民、刑責

警界指出，詐騙集團為了取得人頭帳戶也是無所不用其極，因為一組人頭帳戶的「壽命」很短，通常只有幾天，一旦有詐騙被害人發現受騙去報警，帳戶就會被列為警示帳戶而凍結。像是「藍道」杜承哲犯下震驚社會的「台版柬埔寨案」，主要就是要控制、囚禁人頭帳戶提供者。

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警官指出，由於「台版柬埔寨案」等類似案件引起社會譁然，且相關成本過高，近來詐團鮮少再利用此極端手法取得人頭帳戶。近來詐團轉而透過社群、通訊軟體發送「偏門工作」消息，誘騙經濟弱勢、涉世未深的社會新鮮人、逃逸移工等需錢孔急者，不少人為了蠅頭小利，以數萬元低價賣出帳戶。

不過，賣帳戶可說是相當不智的行為，而且比車手還更容易抓；不少民眾因為缺錢鋌而走險去當車手，運氣好的話還不一定會被警方立刻逮到。然而人頭帳戶一旦被警方列為警示，警方只需要根據帳戶資訊，就能循線找到帳戶所有人，根本逃不掉。

根據金管會統計，截至去年底，台灣各金融機構警示帳戶的數量，共有一五〇七五七組。

檢警除了依詐欺罪共犯法辦出售帳戶者，在民事方面，詐欺被害人都會針對被捕的車手及出售帳戶者求償，在找不到上游共犯的情況下，法官也都會全額判賠。

新竹一名范姓保全員，因為缺錢花用，以三萬元低價賣出自己的帳戶給詐騙集團，詐團用他的帳戶向一名林姓婦人，以假檢警手段騙走一六一五萬元。警方事後查出人頭帳戶是范姓保全所有，受害林婦向范提告求償，新竹地方法院在去年二月判范必須賠償一六一五萬元。

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