呼巴掌、用腳踹虐6嬰 台南2保母21條犯行起訴

去年案發時，受害的嬰幼童家長（左2）曾召開記者會痛批兩名保母。 （資料照）

台南麻豆區兩名居家托育保母涉嫌對六名嬰幼兒施虐，其中一名十一月大的男嬰硬腦膜下出血，仍在加護病房治療，檢方訊後對兩女聲押禁見獲准；受害的嬰幼童家長聲明痛批「難以想像怎會有這麼變態的人」，台南地檢署調查列出兩女對該男嬰共有二十一條凌虐犯行，依刑法凌虐幼童致重傷等罪嫌起訴兩女。

檢方起訴指出，鄭姓女子在南市麻豆區托育服務登記處所從事在宅居家式托育服務，並在臉書及Google地圖以居家托育為名，對外招收幼童托育，鄭女領有居家式托育服務證書並擔任負責人，僱用張女，兩女一起在該處居家托育幼童。

請繼續往下閱讀...

鄭女、張女涉從二〇二五年三月一日起至十二月初，對十一月大的男嬰各以多種方式凌辱虐待，直到男嬰身體狀況有異，鄭女才於同年十二月五日聯絡其母將男嬰送醫。奇美醫院診斷發現男嬰受有創傷性腦損傷合併左側硬腦膜下出血及腦水腫、右側偏癱、癲癇重積狀態、兩眼視網膜出血與視力缺損、兩耳聽力缺損等傷勢；成大醫院診治男嬰已達重傷害程度。

男嬰父母報警提告並痛訴，「我們把孩子交出去，卻送他們進地獄！」據指出，該家居家托育共收托八名嬰幼兒，其中六名受害孩童的家長提告。家長指出，兩女照顧的都是兩歲以下還不會講話的嬰幼童，是這名十一月大男嬰送醫發現新、舊傷，兩女惡行才曝光。

有家長指控，光看過去一個月監視影像，孩子受虐超過二十次，有打巴掌將小孩打飛、從高處重摔、用腳踢走，「真的無法想像怎會有這麼變態的人」檢警於去年十二月五日獲報後對兩名保母以串、滅證為由，向法院聲押禁見獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法