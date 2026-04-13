工程師記不住提款密碼？帳戶供詐團用判刑

基隆地院法官則認為，工程師不可能連6位數字密碼都記不住，判處方男5月徒刑，併罰3萬元。（記者吳昇儒攝）

自稱曾在日月光等公司工作的方姓維修工程師涉嫌將銀行帳戶提供給詐騙集團，導致多名被害人損失慘重，警方循線將方男逮捕送辦。法院審理時，方男辯稱因記不住六位數的密碼，將密碼寫在提款卡上後遺失，遭詐團盜用。基隆地院法官認為，工程師不可能連六位數的密碼都記不住，依較重的洗錢罪，判處方男五月徒刑，併罰三萬元。

稱密碼寫在提款卡上遺失

檢警追查某詐騙集團金流時，發現多名被害人的款項，匯進方男名下的帳戶中。循線查出方男時，他卻稱自己的提款卡遺失，且擔心記不住密碼，所以就把密碼寫在卡片上面，檢察官偵訊後，認為方男所稱是辯解之詞，去年依涉犯詐欺、洗錢等罪，提起公訴。

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法院審理時，方男更稱，自己的提款卡密碼都是五九二七一七，已經用十年了，但因事情繁重，加上自己記憶力不好，便用奇異筆將密碼寫在提款卡上；自己有五張提款卡，不知道被詐騙集團使用的這個帳戶提款卡什麼時候遺失。

方男還在法庭上說，因遺失的帳戶有綁定LINE Pay，跳出異常後，才發現遺失，後來有進行掛失，隔天也去報警，並未將提款卡及密碼提供給其他人。

法官認為，一般人都知道密碼與提款卡不應該放在一起保管，若發現寫有密碼的提款卡遺失後，常理來說，第一時間就會為了避免他人使用，馬上就會止付掛失或報案，以維護自身權益，但方男卻等到帳戶異常才逐一處理、報案。

此外，方男自稱是日月光半導體、太陽能維護工程師，非毫無社會經驗，既然是可以勝任繁雜工作的工程師，怎麼可能連六位數字密碼都記不住，更何況已經沿用十年。

第一時間未掛失 遭法官打臉

法官認定，方男於庭上所稱掛失時間程序，前後不符，辯稱被詐騙集團盜用與常情不符，其行為已觸犯詐欺、洗錢等罪，故依較重的幫助洗錢罪，判處有期徒刑五月，得易科罰金十五萬元，併罰三萬元。

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