白手起家蔣清明 從帝寶到牢底恐坐穿

電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明（中），曾被媒體稱為「台灣第六大富婆」。（資料照）

「必翔實業」以生產電動代步車揚名國際，使得前董事長蔣清明身價暴漲，被媒體稱為「台灣第六大富婆」，並居住於知名豪宅「帝寶」。曾經是台灣之光的女富豪，已因案入獄，帝寶也被法拍，如今再添一罪，因向銀行詐貸被法院再判刑四年。

夫妻共同創業 成敗皆必翔

必翔實業名稱雖然來自創辦人伍必翔，但實際上公司是由伍氏夫妻一同建立，最初五百萬元的創業基金，就是妻子蔣清明在外到處向人借錢所籌來的，伍必翔則專注於研發技術，夫妻共同耕耘了數十載終於創業有成。

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從沒學過財務的蔣清明，當初為了幫助先生創業，開始研究記帳和銀行借貸，每天都到新竹的數家銀行跟經理聊天，注意貸款利率。在賢內助支持下，伍必翔開發出全世界第一台「四輪T型把手殘障用車」，獲得歐美多國發明專利，並以SHOPRIDER為註冊商標，同時命名為電動代步車。

必翔曾是生技醫療類股的指標公司，使得蔣清明身價暴漲，被媒體封為「台灣第六大富婆」，並居住於知名豪宅「帝寶」。

後來必翔為打入歐洲市場，與英國ＤＨＬ公司因代理權問題鬧上當地法院，必翔敗訴需賠償數億元台幣，造成蔣清明沉重的財務壓力。

蔣清明與伍必翔為拉抬子公司股價，挪用必翔四億資金護盤，蔣女另挪用中國子公司十七億元資金，以假交易、借貸等名目頻繁匯款，部分流入女兒戶頭，最高法院依證券交易法使公司為不利益交易罪重判蔣女八年確定。

二〇一七年爆發炒股與挪用公款醜聞後，必翔因財報難產，隔年一月下市。夫妻離婚後檢調認定伍必翔對炒股不知情而不起訴，蔣清明則擔下刑責，帝寶隨即遭法拍償債。

前案判八年已入獄 如今再判四年

蔣清明操縱股價部分被高院依違反證券交易法再判刑五年，併科兩千萬元罰金，去年六月高院開庭時得知蔣女被最高院判八年定讞，考量她資力豐厚，有境外居住、生活能力，當場裁定羈押入監服刑，曾是台灣之光「帝寶」女富豪最終當庭成為階下囚，令人不勝唏噓。

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