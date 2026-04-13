駕BMW稱低收入 撞死人僅願賠18萬

台中朱姓女子前年開車撞死人，因僅願賠18萬，未與家屬達成和解，上訴二審改判8月，不得易科罰金，也不予宣告緩刑。（記者陳建志攝）

未與被害人和解 二審逆轉判要關

台中朱姓女子前年十月晚上開BMW自小客車行經清水區，因行經閃光黃燈路口超速，撞上未禮讓幹道車先行的趙男，造成趙男傷重不治，朱女一審雖坦承犯行，但未與趙男家屬達成和解，依過失致死判刑六個月，可易科罰金，檢察官認判決太輕而提上訴，二審法官認朱女有過失，卻僅願賠十八萬未與家屬和解，原審僅判六月確實過輕，改判有期徒刑八月，且不予宣告緩刑，可上訴。

判決指出，朱女（五十三歲）前年十月廿一日晚上六點多，駕駛自小客車行經台中清水區民族路二段與鎮政路交岔路口時，行經閃光黃燈號誌路口未減速，疏於注意而超速行駛，剛好趙姓男子騎乘機車，沿鎮政路往仁愛北路方向行駛，因未注意暫停讓幹線道車先行，兩車碰撞，趙男倒地後，出現嚴重腦損傷併雙側硬腦膜下出血、多處骨折等傷害，經送醫急救仍不治。

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朱女在檢察官調查時，矢口否認有何過失，辯稱行經該交岔路口時，有減速剎車慢行，時速僅約卅公里。不過檢察官由朱女車上行車紀錄器等資料發現，她開車行經該路口時，時速自六十四公里逐漸加速至七十公里，未見減速，撞到趙男前，時速約六十七公里，已明顯超過時速五十公里的速限，依過失致死起訴。

台中地院審理時，朱女則坦承犯行，不過因未與趙男家屬達成和解，依過失致死判處六個月徒刑，可易科罰金，但不予宣告緩刑；檢察官不服，認為未與被害人和解，且可易科罰金，判六月太輕而上訴二審。

台中高分院審理時，認為朱女行經有閃光黃燈號誌的路口，本應減速接近，竟未減速慢行猶超速行駛肇事，過失情節非輕。家屬並質疑，朱女開BMW名車，提出中低收入戶證明、身心障礙證明，就想要規避自己的責任，只想拿十八萬元和解，讓人無法接受。

法官斟酌朱女的過失責任、所生危害、犯後態度等，認原審僅量處有期徒刑六月實為過輕，撤銷原判，改判有期徒刑八個月，且不予宣告緩刑。

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