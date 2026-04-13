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    首頁 > 社會

    防脫產重點在拚速度 及早假扣押、假處分

    2026/04/13 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
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    擁有法務專員的知名車商，竟討不回莊姓車主的八十二萬元欠款，關鍵在於法官引用民法第二四四條，該法條賦予債權人「撤銷訴權」（又稱詐害債權撤銷權），目的是防止債務人惡意脫產逃避債務，但該法條第四款又設下但書，若受益人不知上一手有詐害債權的行為，屬於「善意第三者」，移轉登記不能撤銷，債權人最佳做法，是第一時間聲請假扣押、假處分財產，避免債務人惡意脫產。

    執業律師鄭智文說，法官引用民法第二四四條做出此判決，他認為合情合理，該法條第四款規定，債權人聲請法院撤銷時，得並聲請命受益人或轉得人回復原狀，但「轉得人於轉得時不知有撤銷原因者，不在此限」，車商拿不出第二、三手交易有詐害行為的證據，無法舉證伯父及其兒子（堂兄弟）知道莊男欠債，法官也就不能判決撤銷土地轉移登記。

    鄭智文表示，該法條保障債權人的權力，同時也保障交易人（含轉得人或受益人）的權力，若把這個但書拿掉，交易將大亂，假設債務人賣房子給買家，買家不知賣家是要避債而賣房子，只要債主要追債，就可撤銷交易轉移登記，買家權益恐受損害，將產生更多的糾紛。

    有跡象立即請求查封財產

    鄭智文指出，現今詐騙猖獗，被害人常面臨被告脫產行為，以致求償無門。最好的方式，就是「事前防止」，例如該案的車商知道莊男有房地產，第一時間立刻聲請假扣押、假處分，讓被告不能轉移房地產。

    另外，得知被告已有脫產跡象，立即向法院聲請查封其財產，避免再遭多次轉手。

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