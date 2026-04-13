1年半內轉3手脫產 法官認定躲債 債主卻沒轍

車主欠車商82萬，進行脫產，土地轉3手，車商循法律途徑取不回債權。（資料照，記者顏宏駿攝）

車商追債八十二萬車款

彰化縣莊姓男子向國內某知名車商，貸款一二〇萬元購買全新貨卡車，卻積欠八十二萬餘元車款，車商要追債，卻發現莊男名下有一塊土地，卻在短短一年半，以贈與方式罕見的轉移三次，從莊男名下轉到妹妹、伯父，最終轉移到莊男的堂兄弟名下（伯父的兒子），車商提告聲請撤銷所有贈與、轉移登記，彰化地院卻認為，車商沒有舉證，伯父與堂兄弟知道莊男欠債，屬善意第三人，僅判決撤銷莊男贈與給莊妹的移轉登記，其餘駁回。

車商雖部分勝訴，但實質等同「完全沒有用」，這塊土地還是在莊男的堂兄弟名下，車商無法聲請查封拍賣，這筆債也就難以討回。

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訴請撤銷贈與、轉移登記

判決書指出，車商提出民事訴訟主張，莊男二〇二二年向車商貸款一二〇萬元買貨卡車，分六十期償還，每期應繳二萬四千多元，莊男卻僅繳十七期，尚欠一〇六萬餘元，車商拍賣該貨卡車之後，莊男還欠八十二萬餘元。

法官僅判撤銷第一手贈與

車商發現莊男與親戚共同持有一塊八百多坪土地，莊男持有廿五分之一（尚未分割），莊男卻在二〇二三年五月，贈與轉移給妹妹，莊妹於同年十二月，又贈與轉移給伯父，伯父於二〇二四年十月，再贈與轉移給兒子，也就是莊男的堂兄弟，不到一年半共轉移三次，到第四人（伯父之子，莊男的堂兄弟）的名下。

車商強調，這一連串贈與轉移，已構成「詐害債權」，導致車商無法查封拍賣土地，債權無法實現，聲明撤銷所有轉移登記，將土地回復到莊男名下。

善意第三人 後兩層無法撤銷

莊男答辯說，是委託莊妹辦理土地分割，才把土地贈與轉移莊妹；伯父也說，該土地原為家族共有，他早年遷居北部，委託莊男分割土地，才會把土地於二〇一九年轉移給莊男，莊男卻沒處理，伯父改請莊妹處理，土地轉移到莊妹名下，莊妹還是沒處理，伯父遂要求莊妹返還土地，莊妹把土地轉移給伯父，伯父再轉移給兒子，也就是莊男的堂兄弟，伯父與兒子始終不知莊男欠債。

無法聲請查封拍賣 債討不回

法官認為，莊男宣稱是「委託處理分割」，此說難以採信，土地分割不需要以移轉方式為之，也沒有必要多次轉贈，因此，判決撤銷莊男贈與莊妹的轉移登記，不過，土地轉移至伯父及其兒子（堂兄弟）部分，車商雖主張伯父與兒子知道莊男欠債，卻沒有舉證，為維護交易安全與「善意轉得人」的利益，這部分駁回車商之訴，可上訴。

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