入境隔天就當車手 馬籍男只賺到蹲苦牢

馬來西亞籍男子沈儀俊以觀光免簽方式來台，實則來台擔任車手，在3週內提領24次，領走逾105萬元贓款 （示意圖，資料照）

三週狂領百萬 出境前被捕

馬來西亞籍男子沈儀俊去年以觀光免簽方式來台，實際卻是擔任詐欺車手，短短三週，在彰化縣密集提領廿九次逾一二六萬餘元贓款，廿四人受害，警方在他搭機離台前一刻，於桃園國際機場將其逮捕，彰化地檢署罕見具體求處廿五年以上重刑；彰化地院上月底以他坦承犯行等理由，判處三年二月。

沈男被彰化地院裁定羈押至今，包括台中、南投等其他縣市警方紛至沓來借提偵訊，目前還有其他刑案偵查中，未來判決確定，刑期可能會增加。

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判決書指出，去年九月二日，沈男以觀光名義免簽入境台灣，二天後「上工」當車手，由台籍劉姓共犯開車載送，持人頭帳戶的提款卡，在台中、彰化、南投等地的提款機大肆領錢，機動力相當高，警方雖掌握身分，但沒有抓到人。

經查，沈男在台停留三週，就在彰化縣提領詐款廿九次，被害人多達廿四人，詐騙手法包括假投資、網路購物詐欺、加入會員交女友（假交友、真詐財）等，共盜領超過一二六萬元，直到九月廿二日凌晨，沈男企圖從桃園國際機場出境返回馬國時，被警方於機場第一航廈攔截逮捕，於身上查扣犯罪所得一萬四三〇〇元。

檢方認為，詐團利用外籍人士以「觀光簽證」來台短期犯案，得手後迅速離境，藉此製造斷點、增加查緝難度，已形成新型態犯罪模式，在彰化縣部分，沈男盜領導致廿四人受害，以觸犯加重詐欺罪共廿四罪起訴，並具體求處每罪一年六月以上徒刑，定應執行刑廿五年以上。

繳回犯罪所得 判三年二月

彰化地院審理後雖認為沈男惡性不輕，且沒有賠償任何被害人達成和解，但考量他偵審都坦承犯行，繳回犯罪所得，每罪各判處一年二月，合併應執行三年二月，共犯劉男則判處一年七月，可上訴。

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