撞翻廂型車奪命 BMW男搭小黃逃

肇事逃逸趙姓男子躲20小時落網。（民眾提供）

撞到四輪朝天、人噴飛 拗不小心才追撞

台南方姓魚販前天凌晨開廂型小貨車要到港口準備出海捕魚，行經國道八號安定路段時，突遭同向的BMW轎車追撞，導致小貨車翻覆，傷重不治；肇事的卅九歲趙姓男子闖禍後竟棄車逃逸，躲了近廿小時後，前晚被警方拘提到案，善化分局昨依過失致死等罪嫌將他移送檢方偵辦，法院裁准羈押。

躲20小時後落網 收押

善化分局根據BMW車牌，調閱附近監視器畫面過濾、比對，鎖定趙男犯案，前晚十一時將他逮捕到案，他聲稱是不小心追撞，釀禍後因害怕、緊張，才會離開現場；供詞遭疑避重就輕，警方對他進行酒測、毒篩，他都過關，案情仍待進一步釐清。

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前天凌晨，在安定區國道八號西向〇．三公里側車道發生的這起死亡車禍，方男的廂型車遭撞後翻覆，四輪朝天，方男噴飛出車外，滿身是血，無生命徵象，緊急送醫，仍回天乏術。經查，四十三歲方男是市場魚販，才開車離家不久，就遭遇死劫，妻兒相當悲痛，對噩耗難以接受。

可憐魚販 留下2稚孩

親友感嘆，死者在市場擺攤賣魚已逾十年，育有一對兒女，孩子都仍就讀國小，幼年喪父，令人不捨，認為嫌犯必須要給家屬交代。

警方初步了解，肇事的趙男住在安定區，當時開著家人的BMW出門，闖禍後棄車落跑，走了一段時間後，搭乘小黃逃離現場；趙男訊後，警方依過失致死、肇事逃逸、公共危險等罪移送台南地檢署偵辦。

廂型車被追撞後翻覆，方姓駕駛傷重不治。（民眾提供）

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