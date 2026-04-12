土城家暴殺妻、小姨子／7旬父母痛失2愛女 盼活久些養大2稚孫

嘉仕美診所副院長張格彰（左一）、吳哥醫療公益創辦人張龍溢（右一）探訪張家兩老（中）並給予募款款項，張龍溢表示，盼藉善款拋磚引玉，「以愛接力」傳遞正能量。（記者楊心慧攝）

新北市土城區去年七月發生駭人聽聞的謝姓家暴男當街砍死張姓妻子、小姨子命案，新北地檢署依刑法殺人、傷害及家庭暴力防治法起訴。被砍殺的張女有兩名女兒，分別五歲及十歲，如今由張女的七十多歲父母撫養，孩子迄今仍有陰影及創傷。張女父親受訪時落淚盼法官重判謝男，並哽咽地說：「我已經痛了八個月，至今仍走不出來，還有兩孫女要養，只希望能活久一點，把她們養大。」

八個月了 爺孫恐懼仍在

年逾七十歲的張父，需扛起撫養兩名年幼孫女的重擔。張父指出，只能靠以前存的錢苦撐，更令人心痛的是，孫女深受創傷影響，出現恐懼、恍神，甚至對他說：「爺爺您要小心，爸爸可能來殺您。」一家人至今仍活在陰影中。

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已申請保護令 仍遇害

張母也激動落淚，強調兩個女兒很孝順，沒想到已申請保護令，謝男仍無視痛下殺手，希望法官能重判謝男，別把他放出來。「只希望還有福氣，能把孫女帶到十八歲。」，張父哽咽地說，這起悲劇不該只是個案，盼制度能補破網，別再讓下個家庭承受同樣的痛。

祖孫四人 同時失依靠

被砍死的張女原在嘉仕美診所服務，院長李進良日前也在診所發起募款，定期定額長期捐助。李進良表示，兩姐妹年邁的雙親，不僅一夕間失去兩位摯愛的女兒，還要照顧兩名幼孫，如今祖孫四人同時失去心靈依靠和經濟支柱，近況不樂觀，他希望能盡一己之力給予幫助。

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